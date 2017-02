Gode prestasjoner i Lierne

For langrennsløperne fra og med 13 til 16 år er det en sammenlagtcup i Nord-Trøndelag (NTE-cup, journ.anm). Denne helga gikk det femte av totalt seks cup-renn av stabelen i Lierne, og de unge lovende utøverne fra Innherred bet godt fra seg.

Seks pallplasser

Hele seks løpere fra Verdal og Levanger havnet på pallen. Klara Sofie Steinsli fra Leirådal kapret 3. plassen i J13-klassen, og er med og kjemper om sammenlagtseieren i kretscupen. Klubbkompisene Johannes og Fredrik Sivertsen tok henholdsvis 1.- og 3. plass i G13. Johannes har virkelig festet grep om sammenlagtseieren, og topper lista i klassen sin for øyeblikket.

Aasgutens Simen Hegstad, som har hatt en meget imponerende sesong, vant Li-rennet. Gutten som konkurrerer i G15-klassen leder kretscupen sammenlagt. Det gjør også Leksdals Tale Bruheim Breding. Hun vant nok et skirenn lørdag og dominerer i J16-klassen om dagen.

Frols Marius Ressem gikk også til topps. I G16-klassen er det han og klubbkompis Oddmund Haugnes som kjemper om sammenlagtseieren.

Solide prestasjoner

For de andre klassene var dette et vanlig kretsrenn. Leirådals Magnus Sivertsen, som gjorde det bra på et norgescuprenn sist helg, tok tredjeplassen i M19/20. Lillesøster Ragnhild ble nummer to i K18. Aasguten-løper Krisitan Evenhus noterte seg for en tredjeplass i M17, og Maren Sagland fra Vinne vant K17-klassen.