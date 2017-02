Lover bedring til neste hopprenn

Skuffende andreomgang av Stjernen Andreas Stjernen (28) rotet med teknikken i andreomgangen og falt noen plasser nedover på resultatlista.

- To greie hopp

Det ble til slutt en skuffende 17. plass for Stjernen i normalbakke i Lahti-VM lørdag. Han har slitt i bakken, og fikk det heller ikke helt til denne gangen. I begge omgangene ble det hopp på 95 meter, men han rotet for mye teknisk for at det ble en poengsum å skryte av. Blant annet sleit han med nedslaget.

I intervjuet etter konkurransen var det ikke en altfor fornøyd Stjernen som pratet med NRK.

- Dette var ikke akkurat kjempeoppløftende. Jeg gjør to helt greie hopp, men bommer veldig på nedslaget i finaleomgangen og hopper meg dermed ned på lista, forteller Andreas Stjernen før han fortsetter:

- Det er alt i alt helt ok, men jeg ser jo at jeg ikke får lagt igjen nok kraft ved hoppkanten. Jeg har hatt et fokus på å holde armene høyere i nedslaget, men jeg glemte helt av fotarbeidet. Det ser jo ut som de lever sitt eget liv. Sånn skal det ikke være og det tar jeg all selvkritikk for.

Til slutt kommer Andreas Stjernen med en aldri så liten lovnad før hopprennet i stor bakke:

- I storbakken skal jeg sette ordentlig nedslag, sier han med et glimt i øye.

Kvalifiseringen til stor bakke er onsdag, og selve rennet er torsdag.