Skuffende andreomgang av Stjernen

Lørdag kveld gikk hoppkonkurransen i normalbakke av stabelen i Lahti-VM. Innherreds Andreas Stjernen vartet opp med et solid hopp på 95 meter i den første omgangen, og kvalifiserte seg med det til finaleomgangen. I den andre omgangen hoppet han

Solid førstehopp

Tyskeren Stefan Kraft ledet hopprennet etter et hopp på 99,5 meter. Stjernen lå 14,5 poeng bak Kraft etter førsteomgangen, og inneha med det 14. plassen.

NRKs ekspertkommentator, Johan Remen Evensen, sa følgende etter Stjernens hopp:

- Andreas har slitt litt i den bakken her (Lahtis hoppbakker, journ.anm) og har ikke helt funnet rytmen, men her synes jeg han absolutt gjør et av sine beste hopp. Han tråkker rent utover skia, er stabil og god og kan bruke flyegenskapene sine. Jeg synes det var et godt hopp av ham.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var skuffet over den norske laginnsatsen etter førsteomgangen.

- Det er veldig skuffende at vi ikke får til å ta ut vårt aller beste når det gjelder som mest, men det er der vi er akkurat nå. Andreas leverer på det jevne, men det er ikke helt det store, forteller hoppsjefen til NRK.

Johann André Forfang var beste nordmann på en 12. plass. Stjernen lå som nevnt som nummer 14 og Robert Johansson var syttendemann. Daniel Andre Tande havnet på en skuffende 19. plass etter førsteomgangen. Selv om alle de norske kvalifiserte seg til finaleomgangen var det lite å juble for da ingen er med helt der oppe på resultatlista.

Teknisk rot

I finaleomgangen klarte ikke Stjernen å følge helt opp. Han hoppet 95 meter også i det andre hoppet, men rotet teknisk og ble trekt en god del av dommerne grunnet det. Stjernen endte med en poengsum på 241,8.

Innherred følger hopprennet og oppdaterer saken..