Nytt tap for LFK

Levanger spilte sin andre og siste kamp på La Manga mandag ettermiddag.

Rødt kort og tap for Levanger Nå spørs det om de må klare seg uten sin raske midtstopper i serieåpningen.

Sjansefattig

Etter 1-3 mot Strømmen på fredag, ble det denne gangen 0-1 mot Start, som rykket ned fra eliteserien etter fjorårssesongen.

Ingen av lagene skapte veldig mange sjanser, men Start utnyttet en av sine muligheter sju minutter før pause, da Espen Børufsen forserte forbi Bent Sørmo på venstresiden og skjøt hardt og presist ned i motsatt hjørne forbi keeper Ola Rygg.

Det var veldig typisk La Manga-vær under kampen, med både sterk vind og nedbør, og det gjorde det ikke enkelt å spille god fotball. LFK skapte litt trøkk på slutten med noen dødballer, men det var aldri veldig farlig foran Start-keeper Håkon Opdal.

Stene endelig på banen

LFK hadde ifølge statistikken ikke et eneste skudd innenfor stengene i løpet av kampen.

Positivt for LFK med tanke på serieåpningen om en drøy måned var at Robert Stene startet for de røde og hvite.

Levanger har nå spilt seks treningskamper denne vinteren. Etter 4-3-seieren mot Steinkjer har det blitt 0-1 mot Östersund FK, 1-5 mot GIF Sundsvall, 1-1 mot Nardo, 1-3 mot Strømmen og nå altså 0-1 mot Start.

Før alvoret tar til skal laget spille ytterligere fire treningskamper. Først mot Byåsen, deretter Bodø/Glimt, Kristiansund og til sist generalprøve mot Ranheim.