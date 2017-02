Polsk midtbanemann klar for Verdal

Den polske 27-åringen Adrian Krysian har trent med Verdal i vinter, og har også fått prøve seg i kamp. Blant annet scoret han utlikningsmålet til 2-2 da divisjonskollega Sverresborg ble slått 3-2 for et par uker siden.

Nå har har undertegnet kontrakt med Verdal for sesongen 2017.

Krysian er en kompis av keeper Maciej Raniowski, som han har spilt på lag med i Odra Opole. Ifølge Soccerway har han spilt 73 kamper i 2. divisjon i Polen for klubbene Kluczbork, Polkowice, Polonia Bytom og altså Odra Opole (to perioder) de siste sesongene.

Han har scoret fem mål, og pådratt seg 16 gule kort, noe som kanskje skulle indikere en litt målfarlig midtbaneterrier.

Krysian fylte 27 år sist søndag og er oppgitt å være 176 centimeter høy og 65 kilo tung.

Det finnes en rekke videoer av Krysian i aksjon på Youtube, og Maciej Raniowski har på Verdals uoffisielle Facebook-side lagt ut et sammendrag av Youtube-videoene for de som vil danne seg et bilde av Krysian som spiller.