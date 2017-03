Nå skal de spille om opprykk

Seriesjakken er sjakkspillets liga. I denne sesongen har laget fra Levanger spilt i 1. divisjon i Trøndelag. Der feide de all motstand av brettet i kamper mot Hell, Svartlamoen og Trondheim 1 og 2.

Dermed ble det møte med Kristiansund, som i år har vært det beste laget i Møre og Romsdal. Kampen gikk i Rindal lørdag. På Levangers lag stilte Brede Hagen, Kjell Arne Lilleløkken, Terje Lund, Ove Holmen og Rune Haug.

Det var et parti langsjakk på hver spiller. Med to seire og to remis ble det tre poeng til Levanger og to til Kristiansund. Kjell Arne Lilleløkken og Terje Lund vant begge sine oppgjør. Rune Haug og Brede Hagen klarte remis (uavgjort), mens Ove Holmen tapte kampen mot sin motspiller.

- Det var en bra lagseier i dag. Vi dro det kollektivt i land, sier Rune Haug etter dagens kamp.

Her er resultatene

I parantes er hver spiller rating, som forteller om nivået på spillerne basert på tidligere resultater.



Thomas Nyland (2050) - Brede Hagen (1988) ½ - ½

Henrik Øie Løbersli (2060) - Kjell Arne Lilleløkken (2042) 0 - 1

Eilif Odde (2014) - Terje Lund (2025) 0 - 1

Vegard Simensen (1829) - Ove Holmen (ca 1800-1900) 1 - 0

Petter Andreas Wadstensvik (1646) - Rune Haug (1467) ½ - ½

Kvalifisering til eliteserien

Med seieren i Midtnorgeserien er Levanger klar for kvalifisering til eliteserien for andre året på rad. Det skjer i Oslo i månedsskiftet mars/april. Her møter Levanger lagene fra Alta, Akademis og vinneren mellom Sotra og Sandnes.

I fjor var Levanger ganske så nært et sensasjonelt opprykk. De var bare et halvt poeng etter Nordstrand som rykket opp.

På papiret stilte nok Levanger med et bedre lag under fjorårets kvalfisering. Noe av de beste spillerne er forhindret fra å delta i Oslo 31. mars til 2. april. Det vil nok derfor være en enda større sensasjon enn i fjor om spillerne klarer oppgaven.