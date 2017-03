Skeie storspilte for Verdal

Søndag tok herrelaget til Verdal turen til Orkanger for å spille treningskamp mot Orkla. De vartet opp med en solid forestilling, men klarte ikke å overliste motstanderen.

Skeie-mål

Den tidligere Levanger-spilleren Erik Skeie har vært meget bra etter at han signerte for de blå og hvite. Mot Tillerbyen tidligere i vinter noterte han seg for sin første scoring, og i søndagens oppgjør mot Orkla havnet han på scoringslisten nok en gang.

I det 80. minuttet fikk Nils Petter Austads menn straffespark, og det ble ekspedert i mål av Erik Skeie. Målscoreren var en av Verdals beste spillere i kampen.

Burde vunnet

I følge herrelagets offisielle facebookside burde de ha vunnet kampen, men de måtte nøye seg med et uavgjortresultat. Orkla scoret på et frispark ved Erlend Løkken i andreomgangen.

Hans Kristian ”Hasse” Nordvoll fikk et mål avblåst for offside, og verdalsleiren mener det var feil idømt av dommeren.

Alt i alt et solid resultat borte mot en bra motstander og divisjonskollega.

Disse spilte for herrelaget: Kristian Melting, Kristian Dragsten, Erik Olsen, Thomas Almli, Deyzin Abdulla, Erik Skeie, Mikke Engesvik, Jøran Wass, Elias Mckellar, Hasse Nordvoll, Adrian Møgster, Alexander Rahming, Martin Enge, Ingemar Lyngstad, David Weaterston, Jørgen Haug.

Kvinnelaget vant

Kvinnelaget spilte også treningskamp søndag, og det endte med seier og sifrene 4-1. Motstander var divisjonskollega Tangmoen. I kampen ble over tjue spillere benyttet, og dette var en del av den siste kartlegginga til hovedtrener Ole Einar Marken og hans trenerteam. Kvinnelaget har hatt mange utskiftinger før årets sesong, og de stiller med en ung, ambisiøs og lovende tropp i år.