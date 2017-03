Tidligere LFK-spiller innrømmer fotballsvindel

Bergensavisen og TV2 skrev først om saken. De siterer Ørjan Hopen som skriver følgende på Facebook-gruppen «Manchester United billetter»:

«Først og fremst vil jeg legge meg flat og beklage det som har skjedd på det sterkeste. Har over lengre tid hatt store økonomiske problemer. Dette blir nå tatt tak i av personer som ønsker å hjelpe meg».

Meldte forfall til Brann-kamp

Ifølge Bergensavisen skulle Hopen egentlig spilt for Åsane mot Brann lørdag ettermiddag. Han trakk seg fra kamptroppen. Kort tid senere ble det kjent at 24-åringen har solgt falske billetter til kamper i Premier League. Sportslig leder i Åsane, Trond Bjørndal, har en annen forklaring på forfallet.

Hopen forlater Levanger Den fargerike midtbanespilleren har ingen konkrete tilbud på bordet.

– Den saken du refererer til, er helt ukjent for meg, og jeg har derfor ingen kommentar til det, sier Bjørndal til BA lørdag kveld.

Mange av de som er lurt til å kjøpe billetter til Manchester Uniteds kamp mot Bournemouth i helga. Noen ble først klare over at de hadde falske billetter da de møtte opp til kampen.

Vil rydde opp etter seg

Hopen gir uttrykk for at han nå ønsker å rydde opp etter seg. Det er opprettet en mailadresse der folk som har blitt lurt oppfordres til å henvende seg.

– Jeg ønsker å få ordnet opp med alle, og apparatet rundt meg vil følge opp dette 100 prosent. Håper at vi kan få kontakt med alle dette gjelder slik at jeg kan få ordnet opp. Jeg beklager alt dette har medført for dere, skriver Ørjan Hopen, ifølge Bergensavisen og TV2.

Begge media har vært i kontakt med fotballspilleren. Han gir uttrykk for at han ikke ønsker å kommentere saken utover det han skriver på Facebook-siden.

Forlot LFK i fjor høst

Ørjan Hopen hadde kontrakt med Levanger FK i to sesonger, i 2015 og 2016. Han kom da fra Sogndal og eliteseriespill. Han valgte selv å forlate klubben høsten 2016.

– Dette var en avgjørelse jeg gjorde selv. Jeg har hatt to fine år i Levanger, men kjente nå at det var på tide med et miljøskifte og noen nye impulser, uttalte Hopen til Fotballkanalen.

Hopen har tidligere slitt med spillavhengighet. For seks år siden sto han fram i media og fortalte om dette. Blant annet i VG høsten 2011..