Forserte første hinder på veg mot bøtta

Årets første NM-runde i J16 ble spilt på Verdal stadion mandag kveld. Gjestene fra Steinkjer kom klart best i gang, i hvert fall i målprotokollen, og scoringer av Malin Bartnes Binde, Maja Stavås Olsen og Malin Bartnes Binde på nytt gjorde at de ledet 3-0 etter 25 minutters spill.

Helomvending

Lotte Skrove sørget for en psykologisk viktig redusering før pause, og det utnyttet verdalsjentene for alt det var verdt i andre omgang.

Da var det nemlig envegskjøring, og med 2-3-redusering tidlig i omgangen fikk de blå og hvite virkelig troen på avansement. Riktignok måtte laget vente helt til det 75. minutt før utlikningen kom. Inga Kvernmo stod for målet.

Verdalslaget fortsatte å kjøre på for seier, og det skulle det bli gjennom to mål av Ester Bjøru før dommer Simon Andreas Laugsand fra Byafossen blåste av NM-kampen.

Dermed endte det til slutt med 5-3-seier for Verdal.

Steinkjer neste?

NM for J16, Telenor cup, spilles fra starten av som kvalifisering rundt om i kretsene, før det går over i regionale oppgjør når de ordinære rundene tar til. Steinkjer slo Sverre 5-2 (Sverres to mål scoret av Vida Barli Standal) i en av de andre kampene i den første kvalifiserende runden, og er dermed en mulig motstander i neste runde for de lovende verdalsjentene.

Verdals kamptropp mot Sørlia bestod av: Emma Sofie Nonset Røvik, Julie Valstad, Malin Sagvold, Mia Høknes, Lotte Skrove, Cecilie Pedersen, Inga Kvernmo, Ester Bjøru, Tuva Karoline Storhaug, Synne Aksnes, Emma Strømmen, Mira Anfinnes og Guro Haugmark.

Fem år siden «bragden»

Vinner jentene en rekke med kamper utover våren, sommeren og høsten, kan det ende med det som på hockeyspråket kalles «bøtta» et stykke utpå høsten, når norgesmesteren skal kåres.

For fem år siden tok det daværende J16-laget til Verdal seg helt til semifinalen i NM, hvor det ble stopp mot Klepp med 1-3-tap (mål av Nathalie Støfringshaug), en kamp hvor Verdal var det spillemessig beste laget men gjestene hadde en landslagsaktuell keeper i mål.

Uansett var kampen i september 2012 en vanvittig folkefest, med flere publikummere til stede enn noen andre kamper på stadion de siste 10-15 årene, hvis man ser bort fra cupkamper mot Rosenborg, Molde og Vålerenga for herrenes A-lag.