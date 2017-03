Her blir det flust av lokaloppgjør

Lite er så uforutsigbart som 6. divisjon, og ser man på lesertallene til Innherred.no i fjor var det nettopp noen artikler herfra som var mest lest av fotballsakene.

Kampoppsettet er nå klart, og det viser at det blir lokaloppgjør allerede i åpningsrunden 20. april, mellom Aasguten 2 og Leksdal, samt mellom Levangerstudentene og Vinne 2.

Serien ser slik ut for de lokale lagene:

Ekne: 20/4 Neset 2 (B), 30/4 Sparbu (H), 4/5 Levangerstudentene (B), 7/5 Inderøy (H), 12/5 Aasguten 2 (B), 18/5 Sørlia/Innherred 2 (H), 25/5 Leksdal (B), 1/6 Henning (H), 9/6 Vinne 2 (B), 17/6 Markabygda (H), 29/6 Neset 2 (H), 10/8 Sparbu (B), 20/8 Levangerstudentene (H), 24/8 Inderøy (B), 3/9 Aasguten 2 (H), 10/9 Sørlia/Innherred 2 (B), 13/9 Leksdal (H), 17/9 Henning (B), 24/9 Vinne 2 (H), 1/10 Markabygda (B)

Leksdal: 20/4 Aasguten 2 (B), 27/4 Sørlia/Innherred 2 (H), 7/5 Henning (B), 11/5 Vinne 2 (H), 18/5 Markabygda (B), 25/5 Ekne (H), 2/6 Neset 2 (B), 8/6 Sparbu (H), 15/6 Levangerstudentene (B), 22/6 Inderøy (H), 29/6 Aasguten 2 (H), 10/8 Sørlia/Innherred 2 (B), 27/8 Henning (H), 3/9 Vinne 2 (B), 10/9 Markabygda (H), 13/9 Ekne (B), 16/9 Neset 2 (B), 21/9 Sparbu (B), 1/10 Levangerstudentene (H), 5/10 Inderøy (B)

Levangerstudentene: 20/4 Vinne 2 (H), 27/4 Markabygda (B), 4/5 Ekne (H), 7/5 Neset 2 (B), 11/5 Sparbu (H9, 26/5 Inderøy (B), 1/6 Aasguten 2 (H), 8/6 Sørlia/Innherred 2 (B), 15/6 Leksdal (H), 22/6 Henning (B), 29/6 Vinne 2 (B), 10/8 Markabygda (H), 20/8 Ekne (B), 27/8 Neset 2 (H), 31/8 Sparbu (B), 14/9 Inderøy (H), 17/9 Aasguten 2 (B), 21/9 Sørlia/Innherred 2 (H), 1/10 Leksdal (B), 5/10 Henning (H)

Markabygda: 20/4 Sparbu (B), 27/4 Levangerstudentene (H), 3/5 Inderøy (B), 7/5 Aasguten 2 (H), 11/5 Sørlia/Innherred 2 (B), 18/5 Leksdal (H), 25/5 Henning (B), 1/6 Vinne 2 (H), 17/6 Ekne (B), 22/6 Neset 2 (H), 29/6 Sparbu (H), 10/8 Levangerstudentene (B), 20/8 Inderøy (H), 24/8 Aasguten 2 (B), 3/9 Sørlia/Innherred 2 (H), 10/9 Leksdal (B), 14/9 Henning (H), 17/9 Vinne 2 (B), 1/10 Ekne (H), 5/10 Neset 2 (B)

Vinne 2: 20/4 Levangerstudentene (B), 27/4 Inderøy (H), 4/5 Aasguten 2 (B), 7/5 Sørlia/Innherred 2 (H), 11/5 Leksdal (B), 18/5 Henning (H), 1/6 Markabygda (B), 9/6 Ekne (H), 15/6 Neset 2 (B), 23/6 Sparbu (H), 29/6 Levangerstudentene (H), 10/8 Inderøy (B), 20/8 Aasguten 2 (H), 27/8 Sørlia/Innherred 2 (B), 3/9 Leksdal (H), 10/9 Henning (B), 17/9 Markabygda (H), 24/9 Ekne (B), 1/10 Neset 2 (H), 5/10 Sparbu (B)

Aasguten 2: 20/4 Leksdal (H), 30/4 Henning (B), 4/5 Vinne 2 (H), 7/5 Markabygda (B), 12/5 Ekne (H), 21/5 Neset 2 (B), 25/5 Sparbu (H), 1/6 Levangerstudentene (B), 8/6 Inderøy (H), 23/6 Sørlia/Innherred 2 (B), 29/6 Leksdal (B), 10/8 Henning (H), 20/8 Vinne 2 (B), 24/8 Markabygda (H), 3/9 Ekne (B), 7/9 Neset 2 (H), 14/9 Sparbu (B), 17/9 Levangerstudentene (H), 24/9 Inderøy (B), 5/10 Sørlia/Innherred 2 (H)

Sjuerfotball for herrer

Markabygda har for øvrig et andrelag som er påmeldt i en trøndersk sjuerlagsserie for herrer i 2017-sesongen. For dem ser terminlisten slik ut:

Markabygda 2: 18/4 Nidaros 2 (B), 24/4 Hommelvik 2 (H), 7/5 Fosenlaget (B), 11/5 Budal (H), 15/5 Trønder-Lyn 2 (B), 22/5 Leinstrand 2 (H), 29/5 Nidaros 2 (H), 5/6 Hommelvik 2 (B), 19/6 Fosenlaget (H), 14/8 Budal (B), 21/8 Trønder-Lyn 2 (H), 28/8 Leinstrand 2 (B), 4/9 Nidaros 2 (B), 7/9 Hommelvik 2 (H), 19/9 Fosenlaget (B), 1/10 Budal (H), 6/10 Trønder-Lyn 2 (B), 22/10 Leinstrand 2 (H)