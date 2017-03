Ishockey-spillerne spilte seg inn i nordtrønder-idrettens historiebok

Det skjedde i Fosenhallen lørdag 4. mars, under Midt-Norsk Ishockey-Liga. Da møtte Forbregd Birds, med spillere fra Levanger, Verdal og Steinkjer, lag på omtrent samme nybegynnernivå fra Trondheim og Sør-Trøndelag.

Det er vel 20 år siden sist et nordtrøndersk hockeylag spilte kamp, og minst 45 år siden sist et nord-trøndersk seniorlag stod på is. Halvparten av de 14 spillerne i alderen 15-67 år spilte sitt livs første ishockeykamp da laget tapte 1-2 mot Rosenborg.

Men etter tre strake seire var Forbregd Birds klare for ren finale mot Sagene fra Rindal. Kampen endte uavgjort, og Forbregd Birds overrasket seg selv med andreplass i turneringa.

– En stor oppmuntring for arbeidet vi driver på banen i Forbregdgrenda i Verdal og for arbeidet med en ishall på Røra. Turneringer som denne viser godt at en ishall ikke minst tjener breddeidretten, sier Forbregd Birds leder Anders Øfsti.