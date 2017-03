Flotte forhold for Bulleråsrennet

Den 50. utgaven av det tradisjonsrike skirennet måtte utsettes i to år før jubileumsutgaven endelig kunne gå av stabelen i fjor.

Endrer traseen noe

Også denne vinteren har vært snøfattig, men inspeksjonen vår fotograf gjorde onsdag kveld levner ingen tvil - noe som også bekreftes av Arnt Aurstad i Bullerås-komiteen.

– Vi var usikre lenge, men nå er det klart at rennet går tilnærmet som normalt fra Henningvola til Leksdal skistadion. Det er imidlertid ikke mer snø enn at løypetraseen blir litt endret på Leksdal-sida av fjellet. Dermed blir rennet et par kilometer kortere enn normalt, sier Aurstad.

Gir skryt

Han har merket seg at værmeldingene er veldig gode, så arrangørene håper på stor deltakelse.

Innherreds fotograf for anledningen beskriver forholdene rundt skistadion i Leksdal som glimrende, med trikkeskinner og faste forhold.

– All ære til Leksdals løypekjører Jarle Aurstad. Det ligger til rette for et topp arrangement søndag, fremhever han.