Legg turen til Skogn Vulusjøen i Markabygda

Slik finner du veien til Skogn Vulusjøen:

1. Følg Markabygdveien fra Skogn til Markabygda

Kjør cirka 400 meter etter passering Markabygda Montessoriskole og ta av til venstre ved skilt merket Bumyra skistadion.

Parkering på Bumyra.

2. Skogsveien, merket med 10 på topp-skilt, tar av mot høyre like etter parkeringsskiltet. Skogsveien er ikke brøytet, men det er muligheter for å gå på beina uten ski.

Det kjøres skispor i samme trase når forholdene tillater det.

3. Posten kan også nås fra skiløype Torsbustaden - Skjøtingstua ved å ta en avstikker ned mot Markabygda ved Hølbækdammen.

Fin sommer som vinter

Fin tur også om sommeren.

Veien er godt egnet for sykkel.

Skogn Vulusjøen er et fint skogsvatn med fine muligheter for å nyte kaffe og medbrakt niste. 10 på topp-kassen henger på et tre ved elveutløpet.

Cirka 60 minutter å gå. Godt egnet som vintertur.

Jevn stigning stort sett hele veien.

GOD TUR!