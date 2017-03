Gladmelding til langrennsfolket

Det er nesten så det er verdt en egen sak i seg selv – det at det blir arrangert skirenn nede i bygda.

Søndag arrangeres Levangermesterskapet på ski og Ole Martin Veske, leder i skiavdelingen i Nessegutten kan bekrefte – det blir langrenn på jordene ved Nesseguttbanen.

– Det er klart vi er glad for at vi kan invitere til renn «hjemme hos oss selv». Det blir noe eget ved at vi kan være arrangør på vår egen arena.

Start og mål ved Nesheim

Det er nesten så minnene går tilbake den gang Oddvar Brå og Ivar Formo gjorde opp seg imellom i den tradisjonsrike Nessegaloppen.

Etter hvert måtte den driftige arrangøren av det «galoppen» gi opp – både på grunn av snømangel, og at den type renn ble borte fra terminlista.

– Vi hadde dugnad torsdag kveld og fikk måket på den siste snøen der det var behov, og nå ser det ut som både været og løypene holder seg, slik at vi kan tilby gode forhold, lover Veske.

Start og mål blir ved Nesheim skole – det som tidligere het Nesset ungdomsskole. Den driftige arrangøren har klart å få til en løype som måler 1,3 kilometer. Dette er jo slik det skal være i dagens moderne langrenn. En kort løype, som er publikumsvennlig både for publikum og media.

Alle klasser

Nessegutten står for arrangementet når det gjelder de individuelle øvelser, mens Skogn IL tar over når det kommer til stafettene.

Individuelt så konkurreres det i klasser fra åtte år og opp til senior, og de skal tilbakelegge alt fra en til fem kilometer avhengig av alder.

Individuell start er klokka 11, mens stafettene skytes av gårde klokka 13.

Da påmeldingsfristen gikk ut var det 130 påmeldte, mens hele 50 lag hadde meldt sin ankomst i stafettene.

For etternølere kan man melde seg på fram til klokken 10 på søndag.