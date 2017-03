Tror midtbanespilleren kan være aktuell for LFK

21-åringen Jørgen Kolstad fra Høland i Akershus fikk sitt A-lagsgjennombrudd i LSK i 2015, men debuterte allerede høsten i forveien, da han også var en viktig brikke på LSKs juniorlag som tok seg helt til NM-finalen.

Fjorårssesongen ble mer utfordrende for Kolstad, som var på banen i halvparten av kampene, men bare startet seks ganger for kanarifuglene.

Får gå på lån

Denne vinteren har han etter hvert havnet et godt stykke unna førsteelleveren til Arne Erlandsen, og har fått lovnad om at han skal få gå på lån hvis noen klubber viser interesse. Kolstad har kontrakt med LSK ut neste sesong.

– Jeg føler jeg har vært god på trening og spilt greit når jeg har fått muligheten, men den siste måneden har jeg vært helt ute, uten at jeg vet hvorfor, sier Kolstad til Indre Akershus Blad.

Derfor er han veldig åpen for å gå på lån til en annen klubb. På La Manga ble han ifølge avisa igjen og trente med Bodø/Glimt da LSK reiste hjem. Klubben som i fjor rykket ned fra eliteserien er nok den mest aktuelle for et eventuelt utlån.

– Han er en smart og allsidig spiller, og ga et positivt inntrykk, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan.

Spekulerer i LFK

Men Indre Akershus Blad spekulerer også i at Levanger kan være en mulighet. LFK skal nemlig ha vist interesse for ham tidligere. Ikke så rart, kanskje, idet LFK-trener Magnus Powell har svært god kjennskap til den anvendelige midtbanespilleren fra tiden som juniortrener hos de gule og svarte, samtidig med at Kolstad utviklet seg til å bli en spiller på elitenivå.

Til sammen står han med 44 førstelagskamper og 13 mål på juniornivå i LSK, ifølge Fotball.no.