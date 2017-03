Fire LFK-sjefer har ikke ny kontrakt

Hovedtrener Magnus Powell har fullført ett av sine foreløpig to kontraktsår i Levanger Fotballklubb. I vinter ønsket han å starte samtaler om en ny kontrakt med 1. divisjonsklubben, men sier til Trønder-Avisa lørdag at klubben ikke ga svar fra seg.

- Jeg tenkte at klubben trengte det med tanke på trygghet og kontinuitet for eventuelle nye spillere vi ønsket å hente. Det ville også vært enklere å hente inn en assistenttrener på en lengre kontrakt enn ett år. Men jeg hørte ikke noe, og da forholder ejg meg til at jeg er ferdig etter sesongen, sier Powell til avisen.

Også assistenttrener Frode Birkelands kontrakt utløper etter sesongen vi nå står foran, da han signerte en ettårig kontrakt med klubben. Sportssjef og tidligere trener Andreas Holmberg går inn i sin andre sesong som sportssjef i klubben, og er ifølge Trønder-Avisa usikker på hvorvidt han fortsetter etter kommende sesong. Samme svar gir daglig leder Hroar Stjernen, som er inne i sin tredje sesong som leder. De sier at det er for tidlig å si noe om de fortsetter i klubben.

Styreleder Robert Eriksson i LFK sier at han og klubben forhandler med de aktuelle personene og ser på saken i løpet av våren.