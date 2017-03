Skarstein tok bronse i prøve-OL

Tyske Andrea Eskau ble nummer to bak amerikanske Oksana Masters da Birgit Skarstein fra Levanger tok bronsen på langdistansen i prøve-OL i PyeongChang lørdag.

- Det var veldig deilig å gå inn til pallplass i dag, både fordi jeg fikk igjen for det tekniske arbeidet jeg gjorde i løypa, og ikke minst siden jeg ser at jeg er i rute til Paralympics her i Peyong Chang neste år, sier Birgit til skiforbundet.no etter målgang.

Tryggere

Hun føler seg nå trygg på at formen er på god vei før neste års Paralympics.

- Løypene er tekniske og harde, og de krever både styrke, kapasitet og teknisk-taktiske ferdigheter, så å prestere på dette nivået allerede nå gjør meg trygg på at vi er på god vei.

Gode nordmenn

Håkon Olsrud var snaue 15 sekunder fra pallen med sin 4. plass i klassen for stående. Nils Erik Ulset fulgte opp på en 5 plass i samme klasse.

Trygve Toskedal Larsen fulgte opp med 4. plass på sin 15 km i klassen for sittende.