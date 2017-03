Verdal fortsetter sin gode sesongoppkjøring

Under sin nye trener Nils Petter Austad har Verdal hatt en finfin vinter, med en rekke seire og gode prestasjoner i treningskampene.

Fredag kveld måtte RBK2 se seg slått med 2-1 etter mål av Erik Skeie og Hans Kristian Nordvoll. Førstnevnte sendte ifølge rapportene av et flott langskudd midtveis i første omgang som ga Verdal ledelsen 1-0.

RBK2 utliknet et stykke ut i andre omgang, men da samme Skeie gjorde et fint stykke arbeid litt ute på siden og la et hardt innlegg som RBK-keeperen slapp under beina, var Hans Kristian Nordvoll påpasselig fremme og satte ballen i åpent mål fra 72 centimeters hold.

2-1 stod seg kampen ut, og Verdal kunne bokføre nok en seier over en divisjonskollega denne sesongen. Dog uten å vite helt hva Rosenborgs andrelag består av i serien kontra denne treningskampen. Seriemøtet mellom Verdal og RBK2 er siste kamp før ferien, den 1. juli.