Kjemper for trygg plass

LHK-jentene jublet forrige helg for seier på bortebane mot Viking TIF, da de snudde vertenes femmålsledelse til en tremålsseier med 23-26. De to poengene sendte Levanger over nedrykksstreken med to poengs forsprang på Fyllingen (ti poeng) og tre poengs forsprang på Flint Tønsberg.

Seier til LHK Lå under etter pause, men hentet seg inn igjen.

Pors ligger helt i bunn med sju poeng. Inkludert dagens kamp, som begynner klokken 17 i Trønderhallen, har LHK tre kamper igjen og seks poeng å spille om i 1. divisjon. Nå gjelder det å sikre nok poeng til å berge i divisjonen og unngå nedrykk etter en sesong i 1. divisjon.

Dagens motstander, Follo, ligger på åttendeplass på tabellen, på plassen foran LHK. De har 16 poeng på sine 19 kamper mot LHKs 12 poeng.

LHK stiller med følgende tropp:

- Janne H. Eklo

- Elisabeth Hammerstad

- Ina S. Eid

- Lisa Nordseth

- Maja Nordseth

- Vilde Evensen

- Sara Rønningen

- Rikke Trustrup

- Siri R. Gustavsen

- Pernille Sandtorp

- Vilde Rønningen

- Guro Svenning

- Ane Westerhus Bolstad

- Izabela Duda