Skal spille om opprykk til 2. divisjon

Selv om det fortsatt er en del kamper igjen å spille i 3. divisjon menn avdeling 2 er det nå ingen som kan ta igjen Skogn, som har vunnet 17 av de 18 kampene de har spilt.

Overlegne mot Rørvik

Rørvik, som fortsatt har igjen sju kamper, var de eneste som kunne ta igjen Skogn, men med 33-23-seier nettopp mot dem i lørdagens kamp fjernet Skogn all tvil.

Ifølge rapportene var kampen jevn de første 15 minuttene, men så dro de grønne i fra og ledet 18-12 til pause. I andre omgang så de seg aldri tilbake, og økte ledelsen til ti mål før kampen var slutt.

Pawel Bilko ble lagets toppscorer med ni mål.

For Skogn gjenstår det nå to seriekamper de to første dagene av april, borte mot Bjugn og hjemme mot Ørland.

Opprykkskvalifisering

Deretter venter en måned med god trening før et kvalifiseringsspill om opprykk til 2. divisjon, som avvikles helgen 6. og 7. mai i Tromsdalshallen i Tromsø.

Mye skal til om ikke Sverresborg blir den ene motstanderen, selv om det finnes en viss mulighet for at Charlottenlund 2 vinner avdelingen de to spiller i. At Bravo blir den andre motstanderen er allerede klart.

De to andre lagene i opprykkskvalifiseringen møtes lørdag 6. mai klokken 15.00, mens Skogn får to kamper søndag 7. mai som avgjør om de rykker opp. Først mot vinneren av den andre trønderavdelingen klokken 09.30 på morgenen, og så en mulig avgjørende kamp mot Bravo søndag ettermiddag klokken 15.30.