Sundsvik vant Bulleråsrennet

Flotte forhold for Bulleråsrennet Arrangøren fryktet ny avlysning, men nå er det ingen tvil om at det blir renn.

Sundsvik seiret

Søndag gikk det tradisjonsrike Bulleråsrennet av stabelen. Løpet går fra Henning til Leksdal, og dette var den 51. utgaven av skirennet. Arrangøren fryktet ny avlysning, men gode forberedelser sørget for at det ble en fin tur over fjellet for dem som deltok søndag formiddag.

Froljenta Line Sundsvik trosset de bløte og tunge forholdene over fjellet, og ble beste kvinne i årets utgave av Bulleråsrennet. Hun vartet opp med et knalløp, og hamlet opp med flere av de beste herreløperne også. Line endte opp med tiden 1:05:54.

Vinner av herreklassen ble Henning skilags Eirik Lorentsen. Han vant et spurtoppgjør mot Frol ILs Stian Sundsvik og Henning skilags Jonas Austad. Sundsvik og Austad fikk lik tid, og endte dermed på en delt andreplass. Sistnevnte vant spurtprisen som var underveis i løpet. Vinnertiden ble 1:00:14, og løpet ble målt til 25 kilometer. Bulleråsrennet går i fristil.

Til sammen var det 31 deltakere som konkurrerte søndag formiddag. Andre lokale utøvere fra Innherred som markerte seg var blant annet Ole Skrove som endte på fjerdeplass av samtlige utøvere, og tredjeplass i klassen M21-25. Leirådals Geir Martin Bjørken gikk seirende ut av M41-45 foran klubbkameratene Stein Otto Bjørkeng og Arild Olav Sagvold. I M51-55 vant Robert Ressem fra Frol foran Vinne skilags Einar Lund og Leksdals Sten Solum.