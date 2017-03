Viktig seier for LHK

- Nå er det lov å juble. Pulsen har ikke lagt seg helt ennå, sier trener Velaug Brenne Leira like etter kampslutt. Hun klemmer spillere, trenerkolleger og støtteapparat gjentatte ganger, vel vitende om at LHK har vunnet 28-27 over Follo etter en svært viktig seier. Det var lagets andre hjemmeseier i årets sesong i 1. divisjon, og den første hjemmeseieren siden september i fjor.

- Jeg vil ikke si at vi er trygge over nedrykksstreken. Men det var en viktig seier, sier hun.

Første omgang ble en jevnspilt affære for LHK og gjestene. Det ble aldri mer enn ett til to måls ledelse i perioder for vertene i Trønderhallen, og de klarte ikke å riste av seg motstanderne fra Follo.

Follo gikk aggressivt til verks i forvar, og gjorde det vanskelig for LHIK å komme til gode målsjanser i første omgang. LHK gikk til pause med ledelse 13-12.

Tok grep

Etter hvilen viste LHK at de virkelig ville sikre to poeng og seier, og de gikk opp i en firemålsledelse i løpet av de første fem minuttene av omgangen.

Ti minutter ut i andre omgang hadde Follo redusert ledelsen til 19-17, men LHK viste god innsatsvilje både offensivt og defensivt. Det fikk de belønning for mot tabellkonkurrenten på plassen over LHK.

Ved halvspilt andreomgang lå Follo under med ett mål mot LHK, og fortsatte å henge med på notene. Lagene sto likt på 20-20 like etter.

Med ti minutter igjen av kampen plukket LHK viktige baller, keeperen reddet flere viktige skudd og blant annet Janne H. Eklo tok skuddansvar framover. Da Eklo scoret sitt åttende mål i kampen, gikk LHK opp i ledelsen 24-22 og vekket publikum til liv en gang for alle.

Økte tempo

Hjemmepublikummet, som telte 438 personer søndag, heiet fram hjemmelaget, som økte tempoet betydelig i siste tredel av omgangen. Da slet Follo med å følge opp, og havnet bakpå i flere situasjoner. De fikk dermed et par utvisninger mot seg, og fikk ikke kjempet seg helt tilbake i balanse. Samtidig leverte LHK-kantene en god omgang og scoret flere viktige mål.

LHK slapp aldri initiativet mot slutten, og holdt Follo på trygg avstand med to-tre mål. Follo ble tvunget til timeout med tre minutter igjen av kampen. Sara Rønningen ble utvist med halvannet minutt igjen av kampen etter en takling med strake armer. Dermed måtte LHK avslutte kampen i undertall med to måls ledelse. De klarte å holde Follo-angrepet unna, og drøyet ut tiden nok til å beholde kontroll på situasjonen. Follo fikk et sent mål, men LHK vant til slutt 28-27 til høylytt jubel fra publikum og trenerbenken.

- Follo ble slitne av å spille som de gjorde i forsvar, og det merker vi. Våre jenter er like godt trente som alle andre rundt seg på tabellen, og vi spiller på oss selvtillit. Nå ser jentene at det handler mye om hodet, sier Brenne Leira fornøyd.

Eklo og Trustrup gode

Hun trekker spesielt fram åttemålsscorer Janne H. Eklo og Rikke Trustrup som som avgjørende spillere.

- Janne må jo med, og Rikke har jammen ikke store vinkler å score på, men hun klarer det. Og i tillegg hadde keeperen vår flere viktige redninger, særlig i første omgang, sier hun.

Etter kampen ligger LHK fortsatt på den siste trygge plassen over nedrykksstreken. Avstanden opp til Follo på plassen over er nå to poeng, mens Fyllingen ligger fire poeng bak Levanger og innehar den øverste nedrykksplassen som nummer ti i serien. Avstanden til Fyllingen økte til LHKs fordel litt senere søndag kveld, da Fyllingen tapte 35-32 mot Fjellhammer. Det er nettopp dem LHK møter i neste serierunde.

- Nå må vi bare jobbe hardt for å slå de neste gang, sier trener Brenne Leira.

