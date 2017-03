Neste sesong møter nok LHK sin tidligere eliteseriespiller

Levanger HK er etter seieren mot Follo i helgen svært nær fornyet kontrakt i 1. divisjon.

Viktig seier for LHK Tok en sterk topoenger mot tabellrival Follo søndag.

Samtidig vant Julie Nygårds Charlottenlund 25-24 over Bækkelaget og 32-16 overr Oppsal 2 i helgen, og er dermed klare for opprykk fra 2. divisjon.

– En enorm lettelse for oss, sier den tidligere LHK-spilleren fra Rørvik til Namdalsavisa.

Viktig for opprykket

Hun ble toppscorer med åtte mål mot Oppsal 2, og har hatt en strålende sesong for trondheimslaget. Treneren har gått langt i å si at hun har en stor del av æren for at de rykket opp.

Julie Nygård gikk fra LHK til Molde, men før årets sesong til 2. divisjonsklubben Charlottenlund.

– Jeg har fått mye tillit, og de vil satse på meg, stråler Nygård.

Ser frem til høsten

Hun har vært plaget av en del sykdom gjennom sesongen, og overfor Namdalsavisa legger hun humoristisk, men kanskje ikke helt usant heller, skylden på jobben i barnehage.

Nå gleder hun seg til å møte sin tidligere klubb i 1. divisjon neste sesong.

– Det blir veldig bra. Vi har møtt dem i treningskamper, og vært bra med i de kampene, sier Julie Nygård til Namdalsavisa.