Til helgen kan du oppleve gatefotball i Vuku

Det er Kim Røe og Morten Moe på FMS-laget littegrann stolt over.

Første seriehelg

FMS Gatefotball ble etablert så sent som i fjor, og årets aller største høydepunkt er NM i Tønsberg. Men de deltar også i et seriespill som avvikles regionalt over to helger, hvor de beste lagene går til et landsomfattende sluttspill.

Den første av seriehelgene for Midt-Norge arrangeres i Vukuhallen kommende lørdag 18. mars.

– Det er gratis inngang, og fra midt på dagen og i rundt fem timer fremover blir det kontinuerlig kamper i Vukuhallen, inviterer Moe og Røe.

Håper at folk vil se

Sju lag deltar, der alle spiller mot alle. FMS stiller selv med to lag på hjemmebane. Kampene spilles over 2 x 7 minutter, på en 22x18 meter stor bane med vant rundt. Det er tre spillere på hvert lag, og en av dem må til en hver tid befinne seg på offensiv banehalvdel. Dermed legges det til rette for underholdene spill med en del scoringer.

– Vi håper folk kjenner sin besøkelsestid for å se hva gatefotball går ut på. At vi får arrangere en slik serierunde er en stor begivenhet for FMS, sier Kim Røe.

Ønsker flere spillere

Uansett resultat i seriespillet, har FMS ambisjoner om å gjøre det enda bedre i NM i år enn i fjor. Da dro de til Stavanger med bare fem mann, og ble attpåtil skaderammet. Det ambisiøse målet er å kunne stille to lag og dra på NM med tolv mann og to oppmenn, men det vil koste 60.000 kroner, litt mindre dersom de drar med buss istedet for fly.

– Da er vi avhengig av stor sponsorstøtte i så fall. Men uavhengig av det håper vi å få med flere på laget. Vi trener hver tirsdag klokken halv ni i idrettshallen på Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Det er bare å møte opp, inviterer Morten Moe og Kim Røe.

To ulike lag

FMS Gatefotball stiller enda større krav til at spillerne på laget tilhører marginaliserte grupper med en fortid innen rus, psykiske problemer, som hjemløs og slike ting, enn FMS Racing som mange vil kjenne fra ulike innendørsturneringer - der spillergruppa har bestått av aktive spillere med tilknytning til FMS i en litt bredere forstand.