Maren tilbake i toppen etter skadeavbrekk

Sist helg gikk NM for juniorløperne av stabelen i Harstad. Flere utøvere fra Innherred deltok på mesterskapet, og de la ned en solid innsats i Troms. Ei som virkelig fikk en real opptur var Vinne skilags Maren Sagland.

Etter norgescuphelga på Nes i midten av januar, skjedde det noe som endret hele sesongen for Maren Sagland. På ei intervalløkt like etter konkurransehelga skadet hun seg nemlig stygt i skuldra.

– Det var en som tråkket på staven min mens jeg hadde høy fart, og da rev det skikkelig i skuldra. Den ble revet brått og unaturlig langt bak skulderfestene, og det hele ble strekt skikkelig. I ettertid har vi funnet ut at skuldra var ute av riktig stilling, forteller Maren til Innherred før hun fortsetter:

– I tillegg hadde jeg ei betennelse og en hevelse inne i skuldra som førte til lammelse og dårlig funksjon i høyre arm.

Norgesmesterskapet i Harstad var første konkurransehelg etter skadeavbrekket, og hun var meget spent foran det som er årets store høydepunkt for alle juniorløpere i Norge.

For Sagland ble det et imponerende comeback med en sterk 12. plass på fredagens 7,5-kilometer i fristil og 15. plass på lørdagens fem-kilometer i klassisk stil. Hun leverte også en fin stafettetappe søndag. Vinnejenta konkurrerer i K17-klassen.

– Jeg er fornøyd med helgas resultat, og da spesielt med tanke på at jeg har vært skadet siden uka etter Nes. Det har vært ei fin helg i Troms med gode og harde løyper, oppsummerer Maren Sagland.

Knallåpning

En annen løper som tok turen til Harstad var Frols Magnus Norøy. Han leverte et godt løp fredag med en 24. plass på tjue-kilometer i fristil, mens lørdagen ble en liten nedtur med en 47. plass på ti-kilometer i klassisk stil.

På fredagens løp hamlet han opp med de aller beste i M19-20 på de første kilometerne.

– Jeg er ganske fornøyd med NM-helga. På fredagen åpnet jeg meget bra og lå på tredjeplass på åpningspunktet. Men plutselig fikk jeg kramper og rykninger i legger og lår etter halvgått løp, så da tapte jeg en god del til konkurrentene mine. Det kom seg mot slutten, og det hele holdt til en 24. plass. Lørdagen ble en tung affære for min del, men søndagen var en fin opptur. Da fikk jeg sjette beste etappetid, forteller Norøy om helgas innsats.

Alt i alt er han fornøyd med sesongen, selv om han er litt skuffet over å ikke ha sanket flere poeng i norgescupen. Til neste år får han enda mer tid til langrennssatsingen ettersom han skal gå et fjerde år ved Meråker videregående skole. Dette fjerdeåret inneholder færre dag og skoletimer, noe som gjør at han kan bruke enda mer tid på idretten.

Leirådals Magnus Sivertsen fikk ikke det mesterskapet han hadde håpet på. En lengre sykdomsperiode sørget for at det ble årsverste under NM-helga.

Sykdomsperiode

– Det gikk ikke helt som planlagt. Jeg ble syk etter forrige norgescuphelg, og det var like før NM-helga jeg ble frisk igjen. Det ble rett og slett en dårlig oppladning for min del. De to individuelle løpene i Harstad var de dårligste løpene mine denne sesongen, forteller Sivertsen som ble nummer 66 fredag og 46 lørdag i M19-20. Fremover skal han gå en del turrenn forteller han til avisa.

Også Leirådals Ragnhild Sivertsen var misfornøyd da Innherred tok en prat med skiløperen som konkurrerer i K18.

– Jeg var ikke i form når det gjaldt. Fredagen var ille. Aldri har et renn gått så tungt før. Lørdagen var ikke noe særlig bedre, men plasseringa var noe høyere ettersom det gikk i klassisk stil. Stafetten gikk sånn nogen lunde. Bakgrunnen for den skuffende helga er nok en kombinasjon av dårlig form og låsninger i ryggen som gjør at lårmusklene ikke jobber som de skal. Alt i alt er jeg misfornøyd, og da spesielt med at jeg sliter med å få ut potensialet mitt i de viktige konkurransene, oppsummerer Ragnhild.

Fredag ble hun nummer 36, mens lørdagen endte hun på en 20. plass.