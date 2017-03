Stjernen stoppet palltørken

– Dette er en stor dag. Det var to solide hopp, og det er godt å se at det holder til pallplass på hjemmebane, sa Stjernen etter annenplassen i Raw Air-konkurransen torsdag.

Kun formsterke Stefan Kraft var bedre i kveldsrennet.

– Det viser at jeg er god nok når jeg har dagen, og kan være med å fighte om pall og seier, selv om Kraft var utilnærmelig i dag, sa Stjernen etter karrierens fjerde pallplass.

Pappa Hroar Stjernen vant hoppukeavslutningen i Bischofshofen i 1985. Han var mektig stolt over junior i Trondheim torsdag, men kom med et lite stikk til sønnen da de to møttes på sletta.

– Det var vel det at han har seier og jeg ikke, det var vel det i korte trekk. Det ergrer meg litt, gliste Andreas Stjernen da han vandret gjennom publikumsmassene i hjemmebakken.

Seier i helgen?

Sprova-hopperen havnet på den sure fjerdeplassen i Lahti-VM. Nå fikk 28-åringen en etterlengtet opptur.

Kun 5,4 poeng skiller opp til Raw Air-treer Markus Eisenbichler før de avsluttende konkurransene i Vikersund i helgen. Avstanden opp til ledende Kraft er heller ikke avskrekkende med 36,3 poeng å ta igjen på tre konkurranser.

– Det er to muligheter til helgen. Jeg går for den der. Jeg gir alt jeg kan, sa Stjernen til NTB om jakten på sin første seier verdenscupseier.

– Jeg er omtrent likt med treeren før skiflygingen. Jeg gir ikke opp førsteplassen, selv om de to foran er i god form, sa Stjernen om jakten på bonuspengene i den norske hoppturneringen hvor Kraft leder med 5,3 poeng til Andreas Wellinger. De tre beste deler 1 million kroner.

– Det blir vel på barn og hus, sa Stjernen da han ble spurt om hva han vil bruke eventuelle bonuspenger på. Hans gravide samboer Elisabeth Sundnes var også på plass i Granåsen.

Lettet Stöckl

Norge hadde ikke vært på pallen i verdenscupen siden Daniel-André Tandes annenplass i Wisla 15. januar.

– Jeg er ganske lettet. Det har vært en lang periode uten pallplasseringer. Vi har hatt gode prestasjoner, men hatt stang ut. Nå viser Stjernen en god prestasjon. Han er tett opp mot Kraft, som har hoppet i særklasse den siste tiden, sa landslagssjef Alexander Stöckl tydelig lettet.

– Hva mangler Stjernen før han går helt til topps?

– Mer presisjon. Han må være mer presis i teknikken. Han er veldig nær. Jeg tror han kan vinne allerede i Vikersund, sa Stöckl.

Det har vært litt baktrekk for hopperne den siste tiden med sutring, uheldige uttalelser og gestikulering mot juryen.

– Du blir litt nervøs. Du bare håper han tar ut det beste. Det var en lettelse, sa Stöckl som knapt våget å se Stjernen landet på 138 meter i finaleomgangen.

– Det var nesten på nivå med lagsølvet i VM. Det er ikke lett å hoppe seg opp på pallen på hjemmebane med mange tilskuere og høyt press. Vi visste at vi ikke hadde hatt pallplassering på en stund, sa hopptreneren.