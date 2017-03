Uavgjort i nabooppgjøret

(Vuku 2-2 Vinne): Torsdag kveld tok Vuku og Vinne turen ned til Verdal stadion for å spille en treningskamp. Lagene som henholdsvis skal spille i 4.- og 5. divisjon ga publikum en spennende og jevn match i uværet.

Kampens første mål kom allerede etter to minutter da den tidligere verdalsspilleren Iver Almås noterte seg på scoringslista. Målet er ifølge Vinne-leiren et av de vakreste som har blitt scoret på Verdal stadion. Det ble førsteomgangens eneste mål, og dermed var det vinnesbyggen som gikk inn i garderoben med et smil om munnen.

I den andre halvdelen våknet Vuku til liv. De viste styrke i boksen, og fikk inn to mål etter dødballsituasjoner. Målscorere for Vuku var Robin Auran og Sivert Ward.

Mot slutten av kampen var de Vinnes tur til å utnytte en dødball. Etter et hjørnespark dukket Ståle Bjørgvik opp og sørget for balanse i regnskapet. Dermed sto det 2-2, og det ble også sluttresultatet da dommeren blåste av kampen.

Slik spilte lagene:

Vuku benyttet seg av følgende spillere: Pål Landfald; Martin Kverkild, Ørjan Øverås, Robin Auran, Ole Oldren; Sivert Ward, Mikael Rønningen; Nubar Issa, Joakim Auran, Andreas Olsen; Bentzen.

På benken var Hallvard Falch, Ola Strand og Endre Veie-Rosvoll.

Vinne stilte med disse elleve fra start: Jørgen Zahlsen; Sigurd Aabakken, Simon Kløvjan, Pål Schei, Johannes Hagerup; Jonas Bakkan, Stein Ingar Pettersen, Inge Dretvik, Ståle Bjørgvik, Abel Muteba, Iver Almås.

Innbytterne for Vinne var Lasse Sandmo, Jørgen Musum, Nikolay Haugerøy, Kim Heggelund, Åge M. Christiansen, Shadrach Kulah, Martin G. Lund.