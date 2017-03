Levanger spilte uavgjort mot Kristiansund

(Kristiansund 1-1 Levanger): Lørdag tok Levanger turen til Kristiansund for å spille en treningskamp mot Eliteserielaget. Det var ikke en særlig underholdende match, og det hele endte med et uavgjortresltat.

Vi fulgte kampen direkte

SLUTT - 90. min. Det ender til slutt med uavgjort og da sifrene 1-1. En nokså grå fotballkamp som er preget av mye slurv og svakt pasningsspill. Robert Stene fikk en enkel jobb da han trillet ballen i mål etter at McDermott reddet skuddet til Sørmo. Noen minutter senere kom reduseringen ved innbytter Sondre Sørli. Taddese mistet ballen ved 16-meteren, og Sørli avsluttet i mål. Rygg burde ha reddet skuddet, men det klarte han altså ikke.

86. min. Brukbar mulighet for Levanger. Det kommer et hardt innlegg langs bakken, og innbytter Strand får avsluttet. Skuddet blir imidlertid blokkert, og KBK får avverget det hele.

84. min. Levanger gjør et spillerbytte. Ut går Lopez, inn kommer Andreas Lykke Strand.

83. min. Gult kort til Erik Tønne. KBK får et frispark i god innleggsposisjon. Aasbak legger den inn mot femmeteren, men denne gangen er Rygg våken og gjør jobben. Keeperen får bokset ballen unna.

80. min. 1-1! Innbytter Sondre Sørli sørger for balanse i regnskapet. Horenus Taddese roter det til like utenfor 16-meteren, og mister ballen til innbytter Sørli. Han skyter, og ballen går under og via Ola Rygg og deretter i mål. Sistnevnte burde ha reddet det skuddet.

78. min. Selv om man ikke skal konkludere altfor mye etter en treningskamp så må det sies at dette er en meget svak forestilling av Kristiansund. Laget som i år skal spille i Eliteserien imponerer ingen i dag.

75. min. Spillerbytte for LFK. Ut går målscorer Stene, inn kommer Nyborg. Fin match av Stene.

74. min. 0-1! Robert Stene er målscorer. Sørmo avslutter fra 18 meter, men keeper McDermott får reddet ballen. Han slår imidlertid ballen rett i føttene til Stene som får en enkel jobb i det han triller ballen i mål.

70. min. Det er fortsatt en nokså grå og lite underholdende fotballkamp som spilles i Kristiansund. Mye slurv og nokså sjansefattig. Får vi se en skikkelig sluttspurt?

66. min. Nok et bytte for gjestene. Ut går J. Wrele, inn kommer den tidligere verdalsspilleren Horenus Taddese.

61. min. Levanger gjør sitt andre bytte for dagen. Ut går Aamodt, inn kommer Aas.

60. min. Trippelbytte for hjemmelaget. Ut går Rønningen, Mendy og Bååth. Inn kommer tidligere LFK-spiller Stokke, Sørli og P. Ulvestad.

58. min. Lopez prøver seg på et langskudd fra 23 meter. Keeper henger med, og slår ut til nok et hjørnespark.

55. min. Noen rolige minutter i Kristiansund nå. Det eneste nevneverdige som skjer på matta er at Voll og Qaka er uenig om et eller annet. Fortsatt er det mye upresist fra begge lag, og det er ikke en fin fotballkamp vi er vitne til.

50. min. Det er utvilsomt Kristiansund som har åpnet best i den andre halvdelen. De har vært farlig frempå ved flere tilfeller, og for øyeblikket har Levanger med enn nok med å forsvare seg.

49. min. Marcus Astvald har tydeligvis fått seg en skikkelig trøkk. Han går med krykker nå. Svensken ble erstattet av Voll i pausen.

48. min. Nære på for KBK! Det kommer et innlegg langs bakken fra venstre knallhardt inn feltet. Bamba får nesten ei tå på den, men ballen triller ut til et hjørnespark da en LFK-spiller touchet ballen inne i boksen.

46. min. Andreomgangen er i gang! Vegard Voll har kommet inn for Marcus Astvald i pausen.

PAUSE - 45. min. Det har vært en jevnspilt førsteomgang. LFK åpnet klart best, men så kom Kristiansund virkelig inn i kampen. Resultatet er 0-0, og det gjenspeiler kampbildet godt.

45. min. Nære på for Stene ! Levanger får et frispark 18 meter fra mål. Den nye LFK-spissen prøver å legge ballen nede ved nærmeste stolpe, men McDermott henger med på notene.

42. min. Kjempesjanse for LFK! Etter et hjørnespark er det en LFK-spiller som header ned til en annen hvitkledd spiller. Han får avsluttet mot mål, men en god McDermott varter opp med en kjemperedning. Nære på for Levanger der.

41. min. Ikke all verden til imponerende spill av hverken KBK eller LFK. Mye upresist i pasningsspillet denne omgangen. Sørmo og Qaka har vært et friskt pust for hvert av lagene.

36. min. Qaka har vært en konstant trussel for Levanger. KBK-spilleren virker å være i bra slag i dag.

32. min. Sørmo er frisk på høyreflanken og skaper farligheter for vertene. Dessverre for Levanger står ikke innleggskvaliteten i stil med prestasjonene i forkant til 1996-modellen.

30. min. Bra mulighet for Kristiansund. Et innlegg treffer Rocky Lekaj på bakre stolpe. Han skyter mot mål, men Rygg er med på notene og får slutt unna.

26. min. Bent Sørmo går over ende i KBKs boks og gjestene roper på straffespark. Dommeren vinker spillet videre.

19. min. Etter at Levanger kjørte kampen det første kvarteret ser vi nå at KBK virkelig har skjerpet seg. Det er vertene som har ballen mest for øyeblikket.

10. min. Fortsatt gjestene fra Innherred som styrer kampen. De varter opp med det ene angrepet etter det andre, og vi noterer fem hjørnespark for dem.

7. min. Levanger har åpnet best. De har fått hele tre hjørnespark i åpningsminuttene.

1. min. Kampen er i gang!

Disse starter for Levanger FK:

Rygg; A. Wrele, Berger, Nordberg, Tønne; Sørmo, Lopez, J. Wrele, Astvald; Stene, Aamodt.

På benken finner du Saxton, Voll, Nyborg, Taddese, Strand og Aas.

Disse starter for Kristiansund BK:

McDermott; Coly, D. Ulvestad, Gjesdal, Aasbak; Rønningen, Bååth, Qaka, Lekay; Bamba, Mendy.

Forhåndsstoff

Dette er den syvende og nest siste treningskampen for Levanger før seriestart. De møter Eliteserielaget Kristiansund på bortebane. Per Verner Rønning og Jonathan Lein Valberg er ute med henholdsvis sykdom og skade. Jo Sondre Aas er også småsyk, men starter på benk.

Verdt å merke seg at Benjamin Stokke ikke starter kampen, og at Andreas Wrele spiller høyreback for Levanger. Bent Sørmo er flyttet frem som høyre kantspiller.

Nysigneringen og venstreback Erik Tønne ble nylig utnevnt som ny LFK-kaptein. Visekapteiner er de rutinerte midtstopperne Per Verner Rønning og Tom Erik Nordberg.

Trener Magnus Powell uttalte nylig til Innherred at Levanger mest trolig blir å finne en plass mellom 8.- og 12. plass denne sesongen. Han forsikret at de ikke rykker ned, men virket ikke å tro på en bedre sesong enn i fjor.