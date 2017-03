Tøff dag for sølvguttene

Bildegalleri Folkefest på Frolfjellet I fantastiske forhold gikk KM-stafetten i skiskyting av stabelen i Storlidalen. Sjekk ut vårt store bildegalleri fra arrangementet!

Harde løyper

Det var mange gode prestasjoner signert innherredsløperne da KM-stafetten gikk av stabelen i Storlidalen søndag. Blant de som tok medaljer var Stiklestad ILs Sivert Borgen og Vegard Reistad. De fortalte om en tøff dag i løypa.

- Løpet mitt var helt greit. . Det var egentlig overraskende bra på skytinga med tanke på vindforholdene her. Jeg er spesielt fornøyd med den forste ståendeskytinga, fordi da traff jeg samtlige blinker, oppsummerer Sivert Borgen.

Han trekker frem at løypene er knallharde, og at disiplinen sprintstafett er det samme.

- Løypene her er tøff og en slik sprintstafett er knallhard. Man går seg jo stiv uansett. Helt i starten er det en tøff stigning, og allerede da kommer syra smygende. Etter det er det et skikkelig jobbeterreng nedover. Når man kommer til bunnen av det partiet blir det et langt og seigt motbakkeparti før man kommer ned til stadion og standplass. Alt i alt er det brae og tøffe løyper her i Storlidalen, forteller den tidligere juniornorgesmesteren i skiskyting.

Brutalt

Også lagkompis Vegard Reistad påpeker at dagens øvelse er tøffe saker.

- Det er virkelig brutalt å gå en slik sprintstafett. Det er jo full pupp helt i fra første stavtak. Vi hang bra med ei stund, før vi hadde en dårligere periode. Mot slutten tok vi innpå igjen, men på den aller siste skytinga kom det ekstra vind som gjorde det vanskelig for meg å ta innpå lederne. Sett under ett så er vi vel helt greit fornøyd, og da iallfall med tanke på at formen ikke er all verden om dagen, oppsummerer Reistad til avisa.