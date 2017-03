Skadet ankelen på drikkeflaske

Vi har jo hørt om ulike måter fotballspillere skader seg på. Fra England har vi hørt spillere som har sklidd på badegulvet, ja, sågar det meste bisarre er dem som har pådratt seg strekk i søvne.

Så galt var det ikke for LFK sin nye keeper Lloyd Saxton, men uansett så var måten han pådro skaden på, før treningskampen mot Kristiansund, av det litt spesielle slaget.

Det var under oppvarmingen det fatale skjedde. Saxton skulle plukke ned et innlegg, men var uheldig da han landet, for det lå det en drikkeflaske i veien, og engelskmannen forstuet ankelen kraftig.

Dermed ble det ingen kamp på Saxton, og Ola Rygg fikk en kjærkommen mulighet til å overbevise Magnus Powell om at han er verdt å satse på videre som første keeper.

Vel tilbake i Levanger ble de innleide GIF Sundsvall-spilleren både røntgenfotografert og gipset midlertidig. Det er så langt ikke registrert brudd i noen bein, men som LFK sin medisinske ansvarlige Raymond Brønn sa til Innherred mandag ettermiddag:

–Nå skal vi ta MR-bilder i dag og da vet vi mer etter det. Det kan være en liten beinbit som har løsnet blant annet, og slike små ting ser vi ikke på vanlige røntgenbilder.

LFK-legen sier også at MR-bildene vil gi nærmere svar på om noen sentrale leddbånd i ankelen er skadet. Her er noen bånd viktigere enn andre når det gjelder fotballspilling, og det vil igjen påvirke hvor lang tid det vil ta før Saxton blir tilgjengelig igjen.

Raymond Brønn vil derfor ikke spekulere i hvor lenge keeperen blir satt ut av spill, men at serieåpningen mot Ull/Kisa om 12 dager går uten engelskmannen på banen er nok rimelig sikkert.