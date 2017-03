LFK kan hente RBK-keeper

Da Lloyd Saxton skadet seg under oppvarmingen til treningskampen mot Kristiansund sist helg, håpet det medisinske teamet i det lengste at det dreide seg om en vanlig overtråkk. Det viste seg imidlertid å være en kraftig overtråkk med flere skader på lasset, og utlånskeeperen fra GIF Sundsvall blir ute med skade til sommeren. Derfor må LFK se seg rundt etter en ny keeper, og har gått til Rosenborg for å finne en løsning, ifølge Trønder-Avisa.

Der er nemlig tredjekeeper Julian Faye Lund (17) et stortalent mellom stengene, og er nå høyaktuell for utlån til Levanger for å få kamperfaring på nest høyeste nivå. Faye Lund spilte fast i 2. divisjon for RBKs andrelag i fjor og har også kamper for G15- og G17-landslagene.

– Han skal få noen økter med dem slik at de kan lære hverandre å kjenne, så skal vi sette oss ned og diskutere situasjonen etterpå, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye i RBK til Trønder-Avisa torsdag.