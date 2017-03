Hærvolrennet blir rundløype

Søndag 26. mars arrangeres det tradisjonsrike turrennet Hærvolrennet. Skirennet går vanligvis fra Leksdals skistadion til Helgådals skistadion, eller motsatt vei. I år derimot blir skirennet ei rundløype. Dette på grunn av snømangel i deler av opprinnelig trasé.

Den alternative traseen har start og innkomst fra Langmyra i Malsådalen, og går deretter innover til Sagvoldhaugen. Løypa for de som ønsker å gå i trimklasse blir dermed 18 km. For konkurranseløperne blir det i tillegg til trimklassens trasé en avstikker til Høysjøen og Mevasshøgda før de vender snuten tilbake til Langmyra. Løypa for konkurransegjengen blir dermed 25 km. Skirennet går i klassisk stil.

Arrangør Helgådal IL og Leksdal IL påpeker at løypa er familievennlig.