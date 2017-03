LFK-signeringer var benkeslitere for en stund

– Vi har ikke fått tildelt noe ennå, gliste LFKs nykommer Erik Tønne fra en benk i Stadionparken på spørsmål om hva som var hans oppgave under Barnas dag lørdag. Ved siden av satt en annen nysignering, angrepsspiller Robert Stene.

Sammen med resten av A-lagsgutta møtte de opp for å støtte opp om lørdagens arrangement i Levanger sentrum.

Det krydde av folk i Håkon den godes gate og i Stadionparken, der det var lagt til rette for mange ulike aktiviter. Blant annet kunne man ri på hest, eller hoppe i hoppeslott. Brannvesenet tok deg med opp i lufta.

Godt inntrykk av Levanger

– Det er viktig å få bidratt litt i lokalsamfunnet, og gjøre veien mellom lag og publikum kortere. Et positivt opplegg der Voll (LFK-spiller Vegard Voll) skal ha mye av æren, sa Tønne.

Venstrebacken fra Trondheim kom fra Fredrikstad til LFK i vinter.

– Hva slags inntrykk har du av Levanger som sted?

– Jeg er godt kjent her fra før, da vi har hytte på Ekne. Jeg har et bra inntrykk av plassen. Men det er litt synd vi ikke kan være på Moan og har et tilholdssted ennå, nå er vi mer bohemer, sier Tønne og viser til at laget må reise mye rundt for å trene, samt spille de første hjemmekampene i Steinkjer, i påvente av at ny bane på Moan blir klar.

Erik Tønne og de andre LFK-spillerne fikk da også vist seg fram. De ble etter hvert presentert for publikum på en scene som var satt opp i parken.

Sportssjefen stekte burger

Sportslig leder Andreas Holmberg i LFK stekte burgere til de besøkende.

– Jeg blir kokk i steden nå, spøkte Holmberg.

Han var glad for oppholdsvær, og et oppmøte som må ha vært på flere hundre personer, ifølge lokalavisas observasjon.

– Et artig tilbud og en opplevelse for ungene. Det er bra at det skjer noe her, sa Holmberg.

– Tror du dette øker interessen for laget?

– Det burde gjøre det, slår han fast og roser samarbeidet med aktører.

A-laget hadde før ankomst Stadionparken gjort unna ei treningsøkt i Verdal.

– Får spillerne spise hamburger så nært seriestart da?

– Absolutt! De er i så god form nå, at de får de, gliste Holmberg.

Vanja fikk tur med Varda

Vanja Berg Eriksen (8 år på tirsdag) fra Verdal fikk ridd hest med hjelp fra Merethe Boneng. Hesten var en fjording ved navn Varda.

– Det er første gang jeg rir hest, og det var artig, sa Vanja som hadde tatt turen med bestemor Anne Birgit Berg fra Levanger.

LFK spiller første seriekamp borte mot Ullensaker/Kisa søndag 2. april.

Søndag spiller laget for øvrig treningskamp borte mot Ranheim.