«Myrene ser ut som basseng»

– Vi beklager å informere om at dagens vintergauk er avlyst. Nattens nedbør og temperatur har gjort at de fleste myrer innover mot Skjøtingstua ser ut som basseng, så løypesjefen har besluttet at det ikke er mulig å gjennomføre noe arrangement i dag, skriver Markabygda idrettslag på sin hjemmeside.

Senest lørdag så forholdene fine ut, og arrangørene var ved godt mot. Nattens fuktige værtype ville det altså annerledes, og dermed blir det denne gang ikke noe av den 43. utgaven av Vintergauken.