– Det har vært helt utrolig, og det er nesten like stort som å rykke opp i fjor. Det er artig å se hvor mye det betyr for jentene. De er for gode for 2. divisjon, gode nok for 1. divisjon, og vi har mange jenter å bygge på, sier LHK-trener Velaug Brenne Leira til Innherred etter kampen.

Levanger Håndballklubb er sikret spill i neste års 1. divisjon etter seier 28-21 borte mot Fyllingen søndag.

Laget ledet nesten hele kampen gjennom. Fyllingen skåret riktignok kampens første mål, og var da dermed i ledelsen noen sekunder.

– Vi gikk litt i fra, og så tok de igjen oss, men de var vel aldri nærmere enn tre mål bak. Vi følte oss trygge. Vi står opp bakover og Siri (Ressem Gustavsen, målvakt) tar det hun skal ta. Vi har flusst av sjanser i tillegg til det vi setter, sier Brenne Leira.

– Har vært tøft

LHK har slitt store deler av denne sesongen, men laget har reist seg de siste kampene og tatt tre viktige seiere på rad med dagens seier.

Velaug Brenne Leira sier at hun ikke var nervøs under dagens kamp.

– Hvis jeg var det, så må det ha vært før kampen startet. Man ser fra starten av kampen hvor mye jentene følte. Elisabeth (Hammerstad) og Guro (Svenning) står opp når Janne (Eklo) nesten blir tatt ut hele tida, sier Brenne Leira.

Det gjenstår nå en kamp av sesongen. Hjemmekampen mot Flint-Tønsberg lørdag 8. april.

Velaug Brenne Leira oppsummerer sesongen:

– Enkelt oppsummert har det vært tøft, de har ikke vært i denne situasjonen før, men jeg syns jentene har stått den av. Vi starter med en ganske tynn stall, med både Duda (Izabela Duda), Sara (Rønningen) og Janne (Eklo) ute. Mange spillere har ikke hatt så mye spilletid, og vi taper også kamper med noen få mål. Jentene klarer ikke å gjøre Trønderhallen til sin hall, det blir tøft for dem å være sjefer i egen hall, men det er en treningssak, sier LHK-treneren.

Treneren har ambisjoner

Hun er klar for å fortsette til neste sesong.

– Ja, jeg har kontrakt i to år og har veldig ambisjoner for det. Vi skal jobbe med å få et godt team rundt laget og trenere. Vi skal bli enda tettere, sier Velaug Brenne Leira.

Berget plassen-fest blir det derimot ikke med det første.

– Den feiringa skal vi ta på årsfesten, men vi kan å feire når vi først feirer, sier Velaug Brenne Leira.