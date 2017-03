Prøvespiller reddet straffe i generalprøven

Det endte 0-0 i treningskampen mellom OBOS-ligalagene Ranheim og Levanger søndag.

Reddet straffe

Kampen ble spilt på Ranheims hjemmebane Extra Arena i Trondheim. Kampstart var klokka 16.00.

Levanger FK sliter med skader på keepere for øyeblikket. Rosenborg-spiller Julian Faye Lund (17) er for tiden på prøvespill hos LFK. Faye Lund spilte hele kampen mot Ranheim, og gjorde seg også bemerket da han i det 77. minutt reddet et straffespark.

LFK kan hente RBK-keeper Skaderammede Levanger søker ny keeper og jobber med Rosenborg for å finne en løsning.

Bortelaget testet også ut midtbanespiller Ola Husby i kampen. Han er på prøvespill fra Molde.

Redning på strek

Levanger og Tom Erik Nordberg skapte en stor sjanse på corner mot slutten av kampen. Nordbergs heading ble reddet på strek.

Per Verner Rønning måtte ellers ut med skade i det 76. minutt.

Levangerfk.no fulgte kampen her.

Laget

Levanger stilte med følgende lag:

Julian Faye Lund - Andreas Wrele, Tom Erik Nordberg, Per Verner Rønning, Erik Tønne - Bent Sørmo, Adria Mateo Lopez, Ola Husby, Marcus Astvald - Pål Aamodt, Robert Stene.

Innbyttere: Ola Rygg, Andreas Lykke Strand, Vegard Voll, Horenus Tadesse, Espen Hammer Berger, Joakim Wrele, Kim Robert Nyborg.

Serieåpning neste helg

LFK serieåpner borte mot Ullensaker/Kisa neste søndag.