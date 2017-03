– Huff da, dette blir bingo. Vi har jo ikke mer å skru på

Det er ikke mange idrettene hvor en 11-åring og en 69-åring konkurrerer ved siden av hverandre.

Jon Olav Skei som for så vidt også snart fyller 70 år er bestefar til Isak Skei på 11. Søndag gikk de runden sammen i en av sesongens viktigste konkurranser, samlagsstevnet i feltskyting som fant sted på Ekne og Ronglan.

Mens Isak allerede har tilegnet seg god rutine i innendørsskyting, var det likevel en ny opplevelse å prøve seg ute i felten, hvor ikke minst en svært så lunefull og til dels kraftig vind satte vanskelighetsgraden noen hakk høyere enn den ville vært på en stille dag.

Fikk bryne seg

Ja selv ringrev og rådgiver Jon Olav fikk noe å bryne seg på, og når han selv hadde fordelen av å skyte med et kraftigere kaliber i børsa enn barnebarnets noe lettere 22-kaliber, var det ikke rart han nærmest følte seg noe opprådd i det han skulle hjelpe 11-åringen med å stille siktet.

–Nei, nå har vi ikke mer å gå på, kommenterte han etter det første innskytingsholdet på et sted hvor vinden tok veldig godt tak. Over åkerkammen på Bjørgum var det nemlig god fart på vindkastene, for å si det mildt.

For salongskytterne gjorde det saken vanskelig nok. Isak skrudde alle de sideveis-kneppene han hadde tilgjengleig på siktemiddelet, og lyktes også ganske godt med taktikken. Dersom vinden økte på, ville neste løsning blitt å «holde på vinden». Alle som har prøvd, vet at det ikke er noen lett øvelse.

Tar innpå

Enn så lenge er det bestefar som har rollen som mentor, trener og rådgiver når de to går feltrunden i lag. Jon Olav Skei har selv en lang og suksessfylt karriere å se tilbake på, og som veteranskytter i klasse V65, er han rangert helt i norgestoppen. Isak er på sin side i starten på sin karriere, som deltaker i rekruttklassen. Men også han har allerede gode resultater å vise til, for både Isak og Jon Olav ble tidligere i vinter både samlagsmestere og landsdelskretsmestere i innendørsskyting, 15-meter.

– Og innendørs skyter Isak bedre enn meg, ler Jon Olav.

Begge skyter for Skogn skytterlag, og det var også Skogn som søndag sto som arrangør for årets samlagsstevne. Det deltok i alt 61 skyttere under stevnet som tok form gjennom en såkalt bilfelt, med standplasser rundt hele Våttåberget på Ekne.

Resultater

Mesterskap:

Klasse 3-5: 1. Arnfinn Tangstad, Mosvik (5) 38/5. 2. Eivind Vågø, Namdalseid og Lyngen (3) 38/5,) 38/5, 3. Magne Råde, Forr (3) 38/3, 4. Tore Brandtzæg, Mære (4) 37/4, 5. Jørund Oskar Ertsås, Mære (4) 37/3

KL2: 1. Steinar Bjørås, Levanger og Frol 36/3

Rekrutt: 1. Håkon Råde, Forr 31/3, 2. Isak Skei, Skogn 16/0

Eldre rekrutt: 1. Silje Kjelaas, Inderøy 41/8, 2. Veronica Meldal Brandtzæg, Mære 40/8, 3. Kristian Westvik Hansen, Namdalseid og Lyngen 32/5

Junior: 1. Rune K. Brandtzæg, Mære 41/8, 2. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 31/4

V65: 1. Helge Elvebakk, Levanger og Frol 42/9 2.. Harald Røstad, Leksvik 42/9, , 3. Erik Grøtan, Kvam 42/6

V73: 1. Olav A. Veie, Levanger og Frol 42/11, 2. Øivind Hovstein, Leksvik 42/10, 3. Hans Tronstad, Leksvik 42/8

Hovedskyting grovfelt:

Kl.2: Steinar Bjørnås, Levanger og Frol 29/14, Håkon Ivar Røvik ,Inderøy 23/7, Rune L.Johansen, Mære 21/8, Sindre Bjørnås, Levnager og Frol 20/7, Nils Ingemund Stokke, Inderøy 19/2

Klasse 3-5: 1) Bjørnar Moe (3),Forr 28/16, 2) Magne Råde (3), Forr 28/16,3) Eivind Vågø (3) Namdalseid og Lyngen28/15

4) Jørund Oscar Ertsås (4) Mære 28/15, 5) Arnfinn Tangstad(5), Mosvik 27/15, 6)Espen Kjelaas(4) Inderøy 26/19, 7) Kjell-Erik Hansen (3) Namdalseid og Lyngen 26/9, 8) Tore Brandtzæg (4) Mære 26/9, 9) Tore Hervik(5) Øvre Ogndal 24/9, 11)Per gunnar Tønne(4) Inderøy 24/7, 11)Frank Bilstad (3) Øvre ogndal 24/7, 12) Sverre Vestvik(4) beitstad 23/11,13)Charlotte F. Kristiansen(5) Egge 23/10, 14) Tommy K Brandtzæg(3) Mære 23/7, 15) Aksel Lynum(3), Skogn 22/7, 16)Morten Nordtug(4) Forr 22/6 17) Håvard Valstad (5) Mære 16/5 18) Bjørnar Ulvik(4) Frosta 15/2 19) Ole Johan Vigrestad Aune(4) Frosta 14/4 20) Sten Åge Dahl(3) Frosta 10/3

Hovedskyting finfelt:

Klasse NU: 1. John Martin Aas, Frosta 27/4, 2. Kim Elverum, Frosta 23/6, 3. Mari Viktoria Røste, Frosta 16/0, 4. Christoffer Røvik, Frosta 18/3

Klasse R: 1. Håkon Råde, Forr 21/4, 2. Isak Skei, Skogn 16/1

Klasse ER: 1. Silje Kjelaas, Inderøy 29/16, 2. Veronica Meldal Brandtzæg, Mære 29/11, 3. Kristian Westvik Hansen, Namdalseid og Lyngen 26/9, 4. Daniel Mosling, Skogn 21/6, 5. Adrian Bendboe Kleven, Skogn 14/4

Klasse J: 1. Rune K. Brandtzæg, Mære 29/15, 2. Svein Iver Anzjøn, Namdalseid og Lyngen 24/9

Klasse V65: 1. Oddmund Rognli, Leksvik 30/27, 2. Odd Nordtug, Forr 30/26, 3. Harald Røstad, Leksvik 30/23, 4. Erik Grøtan, Kvam 30/21, 5. Helge Elvebakk, Levanger og Frol 30/18, 6. Jon O. Skei, Skogn 30/18, 7. Kjell Arne Larsen, Namdalseid og Lyngen 30/13

Klasse V73: 1) Harald Lyvand, Leksvik, 30/26, 2) Olav A. Veie, Levanger og Frol 30/25, 3) Øivind Hovstein, Leksvik 30/25 4) Ivar Reitan, Steinkjer 30/23, 5)Hans Tronstad, leksvik 30/23 6) Anton Letnes, Steinkjer 30/17, 7) Ivar Stjern , Skogn 30/14, 8) John Olav Lund, Verdal Søndre 29/24, 9)Monrad Røstad, Levanger og Frol, 29/14 10) Meier Hegge, Kvam 29/9 11) Arne Østraat, Verdal Søndre 28/12 12)Trond Tronstad, Leksvik 27/8 13) Edvin Lervik, Verdal Søndre26/18 14) Leiv Myklebust, Verdal Søndre 26/16 15) Harald Saur, Egge 26/10