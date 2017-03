RBK-spiller på utlån til LFK

Tidligere i år signerte den 26 år gamle keeperen Lloyd Saxton med Levanger ut 2017-sesongen. Engelskmannen klarte derimot å snuble i en vannflaske i forrige uke, og nå er han ute hele vårsesongen med en kraftig overtråkk, avrevet leddbånd, slagskader og væske i ledd.

Det er nå 17 år gamle Julian Faye Lund som tar over plassen, i alle fall frem til sommeren, melder laget på sine hjemmesider.

- Jeg tror det blir veldig fint. Her får jeg muligheten til å spille i OBOS, noe som er bra for meg i en så ung alder og jeg ser på det som en god mulighet til å utvikle meg videre, sier Faye Lund i et intervju på LFKs Facebook-side.

Faye Lund har trent fast med Rosenborgs A-lag frem til nå, og debuterte faktisk i en kamp mot Levanger på Moan i 2015. Keeper-talentet ble presentert tirsdag kveld, men har allerede trent med laget i en liten uke og spilte treningskampen mot Ranheim på søndag.

- Jeg har blitt godt kjent med mange, og gleder meg til å bli enda bedre kjent med spillerne, sier han.