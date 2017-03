Viking-spiss til Levanger

Det melder klubben på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

- Grunnen til at vi henter Udo er at vi vil forsterke på spissplass og få mer konkurranse om plassene. Dette er en god løsning for oss og Viking, sier Sportsjef Andreas Holmberg til LFK Media.

Udo har spilt for Viking siden i fjor, men en skade gjorde at han ikke kunne spille store deler av vårsesongen. Han er nå skadefri og lederen for fotball og utvikling i Viking, Bård Wiggen, sier dette er en god løsning for begge parter.

- Udo trenger en god kamparena, spille kamper og få følelsen av å vinne. Han er en sterk boksspiller og en god avslutter, sier Wiggen til LFK Media.