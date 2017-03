Inviterer til vinterfestival

– Dette skal være et familiearrangement. Her skal ikke fokuset være på blodsmak og stoppeklokka, så dette vil vi skal favne bredt.

Olav M. Salater er styreleder i Tour de Tomtvatnet.

Nå inviterer han til premiere på Vinterfestival på Vulusjøen lørdag første april. Dette håper de skal bli starten på en god tradisjon.

–Leik og moro skal være i fokus. Nessegutten har tatt på seg oppgaven med å lage aktiviteter både for store og små, og her kan både bestemor og barnebarn kjøre ned bakken på samme akebrett hvis de ønsker det, reklamerer Salater.

Men selvsagt må det være langrenn også på en slik dag, og for de sprekeste vil det absolutt være en mulighet for å teste oksygenopptaket nå på tampen av sesongen.

Nå går det fremover i Blommen Det på grunn av en enorm dugnadsinnsats, god hjelp av lokale bedrifter og et lån i banken.

Løypesjef Pål Haugskott og skigjengen i Frol IL, vil sørge for en ny løypetrasé på 22 kilometer med start og mål på Skallstuggu.

Denne distansen kan også de som ønsker en lengre trimtur benytte – uten å være «plaget» av stoppeklokka. For dem som ønsker en kortere tur, så blir det også en mulighet til å ta en runde på fem kilometer.

Når det gjelder langrennet så er det påmelding og start fra klokken 10. Konkurranseklassen starter med fellesstart klokken 1130.

For de øvrig som har lyst til å ta turen til et vinterlig Vulusjøområde, så kan man egentlig komme når man har lyst. Aktivitetene vil foregå i nærheten av Skallstuggu.

Der kan man også få kjøpt både mat og drikke, og eventuelt varmet seg litt hvis det skulle være behov for det.

Christian Green på Skallstuggu har gått til innkjøp av masse reinsskinn, så her skal det være mulig å sitte godt utover ettermiddagen. Det blir fyrt opp bålpanner slik at man grille medbrakte pølser.

Gauken galer til skifolket Det er bare å smøre skiene.

Ut på dagen blir det familievennlig afterski, og ingen «etterpåski» uten Levangers egen Magnus Hestegrei og hans gitar.

I løpet av ettermiddagen vil det også bli uttrekkspremier til de heldige.

–Vi er tydelig på at her skal unge og voksne ha muligheten til å kose seg i lag. Finværet er bestilt. Temperaturen ser ut til å bli på flere plussgrader, og vi regner med at sola vil titte fram slik at det blir en flott avslutning på vinteren. Vi håper så mange som mulig tar turen, sier Salater.

Selv bommen på fjellveien opp til Vulusjøen vil være bemannet, så hvis du har glemt bankkortet hjemme så vil det være mulig å betale kontant til den blide bomvakten for dagen.