Ja visst går vi for gull

Vi snakker sjakk, og vi snakker eliteserie.

Levanger sjakklubb spiller fredag, lørdag og søndag om opprykk til det øverste nivåt i norsk sjakk. Turneringen finner sted i Oslo Schakselskaps lokaler i hovedstaden, og her møtes de beste lagene fra regionene Midtnorge, Nordnorge, Østlandet og Vestlandet. To av fire lag rykker opp. Levanger sjakklubb stiller som forsvarere av den midtnorske ære etter at de for en måneds tid siden vant midtnorgeserien.

En favoritt, tett blant de øvrige

På papiret må osloklubben Akademisk sjakklubb, med profilen Hans Olav Lahlum på laget, finne seg i å stille som opprykksfavoritt. Lagets gjennomsnittsrating er den klart høyeste.

- Så er det mer jevnt mellom oss andre tre. Riktignok er Levanger rangert sist, men det er ganske så tett, så det er absolutt åpent, forteller Terje Lund. Som på oppfordring selvsagt er med på den opplagte målsetting:

- Vi går for gull.

Nå har jo Levanger sjakkklubb også noe å revansjere seg for, siden laget aldeles på målstreken gikk glipp av et opprykk allerede i fjor. Under tilsvarende turnering for et år siden, overrasket nok laget både seg selv og andre med godt spill, og endte til slutt på samme poengsum som det ene laget som rykket opp. For å bruke et uttrykk fra en annen gren: Levanger var bare en tåspiss unna eliteseriespill den gangen.

Ikke rart det er sju spillere fra Levanger som reiser sørover med hevn i blikket og sterk motivasjon til å bite fra seg.

Sju Levanger-spillere

Levanger møter altså Akademisk, men også Sotra og Alta. To av de fire laga rykker opp til eliteserien som tar til igjen med ny sesong utpå høsten.

Hvert lag består av seks spillere. Det skal til sammen spilles tre kamper, en for hver dag, og den første går av stabelen fredag kveld. Følgelig blir hvert lags spillere involvert i 18 partier før endelig status gjøres opp utpå søndagen. Levanger reiser sørover med sju spillere, og fordeler partiene broderlig.

Levanger stiller med følgende spillere: Fredrik Aunan Lindsøe, Kjell Arne Lilleløkken, Terje Lund, Brede Hagen, Jon Arne Stokhaug, Rune Haug, Ove Reidar Holmen.