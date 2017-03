Lokalderby i cupen

Seire til Verdal og Vuku Gode resultater i første kvalifiseringsrunde i cupen for begge laga.

Håper på folkefest

Nylig ble den andre kvalifiseringsrunden i norgesmesterskapet offentliggjort av NFF . Både Verdal og Vuku kvalifiserte seg videre fra den første runden, og nå møtes naboene til dyst på Verdal stadion for å kjempe om den ene billetten til første ordinære runde i cupen.

Verdal vant 1-2 etter scoringer av Kristian Dragsten og Erik Skeie da de tok turen til Buvik lørdag 25. mars. Nå skal de ta i mot Vuku på eget gress, og hovedtrener Nils Petter Austad håper mange verdalinger tar turen.

- Dette er ei topp trekning! Ingenting er bedre enn en kvalikk-kamp som har et "poeng". Forhåpentligvis kommer det mye folk, sier Austad til avisa før han fortsetter:

- Det blir nok en tøff kamp for oss. Vi er selvsagt favoritter.

Vinner gjerne igjen

Vuku vant 3-1 mot Namsos i første kvalifiseringsrunde. Det sto 1-1 til fulltid, men i ekstraomgangene var vukubyggen sterkest. Målscorerne for Vuku i den kampen var Trond Hynne, Robin Auran og nyervervelsen Erik Bentzen.

Vukus hovedtrener, Paul Helge Sagøy, håpte egentlig på en annen motstander, men sier det ikke blir noe problem å mobilisere foran lokaloppgjøret.

- I utgangspunkte hadde vi ønsket oss en annen motstander. Men vi slår dem gjerne ut av cupen nok en gang, slik vi gjorde sist da vi møttes i NM, forteller Sagøy før han fortsetter:

- Det er aldri noe problem å mobilisere og motivere foran et lokaloppgjør som dette, sier han og poengterer at også de håper på folkefest.

Verdal er favoritter

For to år siden vant Vuku mot Verdal i NM, og det førte til at Rosenborg kom på besøk til Elman stadion i første ordinære runde. Den gangen var Verdal favoritter, og det stempelet gir Sagøy dem også i år.

- Da vi slo dem ut for to år siden hadde de fri tilgang til spillerne våre, og det har dem også nå. Det gjør at de er klare favoritter, påpeker han.

I slike derby er det ofte innsatsen som er avgjørende, og dette er noe Vukus hovedtrener er fullt klar over.

- Vi ser at det ofte er det laget som legger ned mest innsats, vinner flest dueller, opptrer smartes og er litt ekstra fokusert som vinner når sluttsignalet lyder. Det blir sjelden typisk finspill i et slikt oppgjør, sier han.

For Vuku er fokuset nå om dagen på lørdagens serieåpning borte mot NTNUi. Deretter blir alt av fokus rettet mot lokaloppgjøret i cupen mot Verdal.

Kampen skal spilles på Coop Arena onsdag 5. april klokken 19:30, og i potten ligger altså en billett til første ordinære runde i norgesmesterskapet

Og hvem vet, kanskje vi får se Nicklas Bendtner og Rosenborg i Vuku eller Verdal?