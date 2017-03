Start suveren budsjettvinner i OBOS-ligaen

Blant lagene i 1. divisjon har naturlig nok lagene som rykket ned fra forrige sesongs eliteserie, Start og Bodø/Glimt, de høyeste budsjettene med henholdsvis 45 og 40,2 millioner kroner. Det viser at satsingen er omtrent på samme nivå som om de skulle ha spilt blant de beste, og at ambisjonene om et kortest mulig opphold i 1. divisjon er til stede.

Fredrikstad og Mjøndalen er med 30 og 27 millioner kroner de som følger nærmest.

Nyopprykkede Elverum har det laveste budsjettet med bare 6 millioner kroner. Tromsdalen runder heller ikke 10 millioner i sitt budsjett, mens trønderklubbene Ranheim og Levanger tangerer 10 millioner kroner i budsjett for 2017-sesongen.

I fjorårssesongen endte Levanger FK på en god 8.-plass, og slo blant annet Ranheim (9.-plass) og Fredrikstad (11.-plass).