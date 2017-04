Fem NM-gull til Levanger

–Vi er kjempefornøyd. Vi har egentlig prestert over det vi forventet. Det har vært tøffe og jevne kamper med stang inn for oss, så vi har fått god uttelling, forteller trener Lars Erik Bjørås mens de 14 utøverne i Levanger judoklubb er på bussreise hjem til Levanger og Verdal.

Emmely Ertzaas fikk gull i klassen U15J -63kg og sølv i U18.

–Det er fantastisk. Hun er jo bare 14 år, sier Bjørås.

Førstereisegutt

Han vil også fremheve Martin Hynne, som tok sølv i klassen U18 -90 kg.

–Han er med som førstereisegutt, har ikke drevet med judo lenge, men er et kjempetalent. Han kan nå langt, sier Bjørås og legger til at han er kvalifisert til Nordisk mesterskap i Sverige i slutten av mai.

Disse utøverne fra Levanger judoklubb fikk NM-gull:

Elise Bjørås (U15 -42kg)

Emmely Ertzaas (U15 -63kg)

Sander Næssan (U15 -60kg)

Lavrans Lysne-Ness (U21 -90kg)

Sølv:

Emmely Ertzaas (U18 -63kg)

Martin Hynne (U18 -90kg)

Bronse:

Oliver Sand (U15 -42kg)

Emil Westrum (U15 -46kg)

Ole Johan Ottlo (U15 -60kg)

Mathias Eriksen (U15 +66kg)

Ragnhild Holbø (U21 -52kg)

Satser på mer gull

Søndag er det seniorene sin tur og Levanger judoklubb har store forventninger til Henrik Reitan.

–Han er jo holdt for å være blant de aller beste i landet uansett klasse. Han er et forbilde for alle våre utøvere. Grunnen til at vi har mange som hevder seg godt i klubben, har nok sammenheng med innsats på trening og noen å strekke seg etter, mener Lars Erik Bjørås.