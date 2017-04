Her går Lahlum på en skikkelig smell

En av norges største sjakk-kjendiser, Hans Olav Lahlum, gikk rett i åpningsfella og sto i realiteten til tap etter elleve trekk. Det kommer vi tilbake til. Først litt om stillingen i Oslo, der Levanger sjakklubb i helga spiller om opprykk til eliteserien i sjakk.

Ja visst går vi for gull Med godt tankearbeid, kan Kjell Arne, Brede, Fredrik, Terje, Ove, Rune og Jon Arne i helga sikre Levanger plass i den ypperste elite.

Må slå Alta på søndag

Fire lag kjemper om to plasser i den øverste serien i norsk seriesjakk. Etter to runder, fredag og lørdag, står Levanger med ett av fire oppnåelige poeng. De tapte 2 - 4 mot Oslo-klubben Akademiske sjakklubb på fredag kveld. Lørdag ble det 3 - 3 mot Sotra.

Dette betyr at ingen ting er avgjort før søndagen kamper. Terje Lund, av de sju som representerer Levanger i helgas kvalfisering, har følgende oppsummering lørdag kveld:

– Spenningen lever! Det har vært to tette kamper. Forutsetningen for søndag er klar: Levanger må slå Alta, samtidig som Akademisk helst må slå Sotra. Så alt er mulig!

Lund trekker fram tre av spillerne som har mest grunn til å være fornøyd med sin innsats. Kjell Arne Lilleløkken og Ove Holmen sørget for å vinne sine parti i dagens oppgjør mot Sotra. Og ikke minst fredagens mest omtalte seier, da Fredrik Aunan Lindsøe tok skalpen til Hans Olav Lahlum.

Denne seieren vakte såpass oppsikt at den var hovedvinklingen på sjakknettstedets Matt og patts omtale fra den første runden. Der kan du også gå gjennom partiet der Lahlum gikk rett i Lindsøes åpningfelle og sto til tap allerede etter 11 trekk. Etter 44 trekk var kampen avgjort.

– At sterke spillere trår feil i åpningen, er ikke så uvanlig. Mindre vanlig er det at samme spiller gjør samme åpningstabbe flere ganger, heter det i omtalen.

Følg kampene her

Alle resultater fra helgas turnering i Oslo kan du finne på denne lenken. Der kan du også gå gjennom de ulike partiene som er spilt så langt. Søndagens kamper starter klokka 10. Den kan du også følge med på direkten.

Alta er Levangers motstander på søndag. De har så langt 2 poeng, etter at de i dagens runde klarte uavgjort 3 - 3 mot Akademiske. I første runde ble det uavgjort 3 - 3 mot Sotra for laget fra Finnmark. Alta har særlig sterke spillere på de to første bordene, Erlend Mikalsen og Matvey Galchenko, som begge er såkalte Fide-mestere.

Levanger må vinne mot Alta for å rykke opp til eliteserien.