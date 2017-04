Tap i serieåpninga

Skal etablere seg i den nye kretsligaen Vukus herrelag er klar for en tøff sesong i en atskillig bedre liga.

Ga bort kjempesjanser

Lørdag serieåpnet Vukus herrelag borte mot NTNUi i fjerdedivisjon. Det ble en innholdsrik kamp, som dessverre for vukubyggen endte med et tap.

Det sto lenge 0-0 på resultattavla i den første halvdelen, men mot slutten av omgangen rotet gjestene fra Innherred det til.

- Vi gir dem to sjanser like før pause som de scorer på. Selv så skapte vi mest på dødballer i førsteomgangen, forteller hovedtrener Paul Helge Sagøy.

Dermed sto det 2-0 da lagene gikk inn til pause.

Kontroversiell dommeravgjørelse

I andreomgangen våknet vukubyggen til liv, og da endret kampbildet seg fullstendig.

- Vi er klart best i den andre halvdelen. Tidlig i omgangen fikk vi inn ei redusering ved nyervervelsen Ørjan Hilmo Øveraas. Vi kommer til en del innlegg, men vi er altfor upresise både i innleggssituasjoner og på avslutningene, oppsummerer Sagøy før han forteller om en snodig dommeravgjørelse like før sluttsignalet lød:

- To minutter før slutt punkterer NTNUi kampen. Det var en situasjon der linjemannen vinket for offside, men hoveddommeren valgte å la spillet gå. Dessverre for oss velger backen vår å stoppe opp, og dermed satte hjemmelaget inn 3-1.

Alt i alt er Vuku-leiren fornøyd med at de er på høyde med et godt NTNUi-lag, men de mener at et uavgjortresultat burde vært innen rekkevidde.

Neste seriekamp for dem er hjemme mot Stjørdals/Blink 2 på Verdal stadion søndag 23. april.

Før den tid er det duket for et skikkelig lokalderby når Verdal tar i mot Vuku i den siste kvalfiseringsrunden i NM på Verdal stadion førstkommende onsdag.