Det holdt ikke helt inn

Dagens runde mot Alta sjakklubb endte 1 - 5. Fredrik Aunan Lindsøe og Ove Holmen på tredje og sjette bord klarte remis. De øvrige fire på laget tapte sine kamper. Dermed endte Levanger sist av de fire lagene som kjempet om to ledige plasser til det øverste nivået i norsk seriesjakk. Det var Akademiske fra Oslo og Alta som rykket opp.

Etter to runder, mot Akademiske sjakklubb og Sotra, har Levanger scoret ett poeng. Søndag klokka 10 startet den tredje runden.

Vi fulgte dagens kamper.

Oppdatering kl 17.30

Dagen oppgjør endte altså 1 - 5, etter fire tap og to remis (uavgjort.

Spillerne på de tre første bordene avsluttet sine partier først. Alle endte med tap.

Fredrik Aunan Lindsøe spilte mot Harald Mikalsen på fjerde bord. Partiet endte i en remis etter 55 trekk.

På femte bord ble det seier til Altas Aksel Brasøy. Han fikk et lite overtak i sluttspillet, med en bondes overvekt og en noe bedre stilling. Dermed fikk han fram bonden til dronning, og da var kampen over.

På sjette bord bølget det litt fram og tilbake i partiet mellom Ove Holmen og Altas Ingrid Greibrok. Partiet endte til slutt i en remis.

Oppdatering klokka 13.45

Da er det avgjort. Alta trekker nok det lengste strået i dagens kamper. På de tre første bordene er det ferdigspilt. Alta vant alle partiene. Dette betyr også at det nå ser ut som at laget fra Finnmark rykker opp i eliteserien sammen med Akademiske fra Oslo. Sistnevnte leder nå 2,5 mot 1,5 mot Sotra. To kamper gjenstår og Oslo-laget ser ut til å sikre seg seieren i oppgjøret.

På bord 1 fikk Erlend Mikalsen tidlig et overtak på Kjell Arne Lilleløkken. Mikalsen fikk inn et angrep mot svarts konge, og Lilleløkken klarte ikke å stå imot presset. Det ble et kort parti. Etter 25 trekk var det slutt. Da fikk Mikalsen inn en såkalt gaffel da han satt kongen i sjakk og hadde et samtidig slag på hvits dronning. Da var kampen over.

På bord 2 ble russeren Matvey Galchenko for sterk for Brede Hagen. Det sto lenge jevnt med brikker, men Hagen med hvit hadde en utsatt plassering av sin konge. Det ga sort muligheten til å angripe og angripe. Kongen fant ingen gjemmeplass, og til slutt klarte Galchenko å sjakke og samtidig fakke hvit dronning i neste trekk. Dermed var det slutt for Brede Hagen.

Terje Lund spilte med svart mot Altas Andre Nielsen. Også det ble et kort oppgjør, da Lund valgte å gi seg etter 19 trekk etter en tabbe. Han flyttet springeren og mente han hadde dekning av en bonde. Men Lund overså hvits tårn som ville ta sorts droning om han brukte bonden til å forsvare springeren. Men en offiser i undertall valgte Lund å gi opp partiet.

Dermed står det 3 - 0 til Alta. Med det resultatet kan Levanger i beste fall klare uavgjort, og da blir det heller ikke i år noe opprykk til eliteserien.

Fredrik Aunan Lindsøe ser ut til å stå sterkt i partiet mot Altas Harald Mikalsen. Etter 43 trekk ligger Lindsøe med hvit an til å få en sterk fribonde på a-linja. Den kan komme til å avgjøre dette partiet i hans favør.

På femte bord ser det ut som om Altas Aksel Brasøy har et overtak på Levangers Rune Haug. Det er jevnt på brettet, men hvit har en bonde i overtall i et sluttspill med to tårn og bønder.

Svært jevnt er det også på sjette bord der Ove Holmen spiller hvit mot Altas Ingrid Greibrok. Etter 52 trekk ser det ut som at hvit klarer å unngå sort forsøk på å omgjøre sin bonde på c-linja til dronning. Om Holmen lykkes ser det ut til å være en helt jevn stilling som kan munne ut i en remis.

Slik så det ut før dagens runde

Spenningen lever. Ingenting er avgjort i kampen om den andre plassen som gir opprykk til det høyeste nivået i seriesjakken i Norge.

– Forutsetningen for søndag er klar: Levanger må slå Alta, samtidig som Akademisk helst må slå Sotra. Så alt er mulig!

Det sa Terje Lund da Innherred var i kontakt med ham lørdag kveld. I dag spiller Lund med de svarte brikker på tredje bord, mot Altas Andre Nielsen. På papiret en jevn match, om vi ser på ratingen. Alta-spilleren har fordelen av hvitt.

Oppdatering kl 11.30

Vi er i mellomspillet. Det står forholdsvis jevnt i de fleste partiene.

På førstebord begynner det å bli en litt trang posisjon på kongefløyen for Kjell Arne Lilleløkken, som spiller med de sorte brikkene. Akkurat nå ser det litt skummelt ut for Lilleløkken. FM-mesteren Erlend Mikalsen gyver på mot sorts konge.

Brede Hagen ligger en bonde overr mot Matvey Galchenko på bord 2. Hagens hvite konge er i en litt åpen posisjon. Men så langt ser det bra ut for hvit.

På tredje bord er det på papiret helt jevnt mellom Terje Lund (sort) og Andre Nielsen. De har spilt 15 trekk. Det er hvit som angriper, men Lund ser ut til å forsvare seg godt så langt.

Åpent er det også for Fredrik Aunan Lindsø, som spiller med hvit på fjerde bord, mot Harald Mikalsen. Det ser helt jevnt ut i øyeblikket.

Rune Haug og Aksel Brasøy byttet tidlig ut dronningene. Det ga Brasøy med hvit en dobbeltbonde, men han fikk en åpen A-linje, som vel anses som en liten fordel. For øvrig er det en åpen stilling på brettet etter 17 trekk.

Ove Reidar Holmen kjører offensivt med hvite brikker mot Ingrid Greibrok. Har lagt press på kongefløyen, men så langt er partiet helt åpent.

Her er dagens kamper for Levanger.

Bord 1: Kjell Arne Lilleløkken med sorte brikker mot Erlend Mikalsen.

En tøff kamp for Lilleløkken mot helgas antatt sterkeste spiller. FM-mester Mikalsen har en Fide-rating på 2361 mot Lilleløkkens 2109. Så langt i turneringen har Alta-spilleren klarte å hanke inn et halvt poeng. Det skjedde lørdag mot Akademiskes internasjonale mester Øystein Hole. I første runde tapte Mikalsen mot Sotras Erik Eikeland.

Før kampen sier Kjell Arne følgende:

– Levanger bør ha minst et halvt poeng på de to første bordene mot kvalifiseringens to høyest rankete spillere, for at de fire andre klarer seg med «kun» tre av fire. Det blir blir knalltøft for hele laget som må prestere over forventet. Det blir en spennende dag. Men uansett utfall har det vært god innsats av alle våre spillere.

Bord 2: Brede Hagen med hvite brikker mot Matvey Galchenko.

Russeren som spiller fra Alta er også Fide-mester med en offisiell rating på 2330. Levanger-spilleren har 2071, så dette er ujevn match på papiret. Så langt har Galchenko vunnet 1,5 av to oppnåelige poeng. Brede Lund har klart en remis og et halvt poeng. Hagen står overfor litt av utfordring på søndag.

Bord 3: Terje Lund med sorte brikker mot Andre Nielsen

Her ligger det an til en jevn kamp mot to på papiret jevne spillere. I de to første rundene har det blitt et halvt poeng på begge to. Terje Lund må nok vinne dagens kamp om Levanger skal ha en sjanse til opprykk.

Bord 4: Fredrik Aunan Lindsøe med hvite brikker mot Harald Mikalsen

Dette kan bli litt av en duell. Mikalsen har vunnet begge sine kamper så langt i kvalifiseringsturneringen. Aunan Lindsøe har klart 1,5 poeng. Han vant turneringens mest omtalte kamp, da han lurte Hans Olav Lahlum i en åpningsfelle på fredag kveld.

Fredrik Aunan Lindsøe er den høyest ratede spilleren på Levangers lag med 2149. Dagens motstander har en rating på 2000.

Her går Lahlum på en skikkelig smell Fredrik Aunan Lindsøe sikret seg litt av en skalp ved sjakkbrettet fredag kveld.

Bord 5: Rune Haug med sorte brikker mot Aksel Brasøy

Også på papiret en jevn kamp, som bør vinnes av Levangers spiller om laget skal rykke opp. Haug spite fredag, men sto over i lørdagens runde. Brasøy (1943 i rating) har en seier på to kamper. Haug (1823) tapte sin kamp på fredag kveld.

Bord 6: Ove Reidar Holmen med hvite brikker mot Ingrid Greibrok

Ove Holmen var blant fylkets beste spillere for 20 år siden, men forlot sjakkbrettet i mange år. I år har han startet på igjen og begynner å nå gamle høyder. I Oslo har han ei seier på en kamp, da han sto over den første runden. I går klarte han en elegant seier mot Sotras Endre S. Steigum. Dagens motstander, Ingrid Greibrok, har et tap og en remis (uavgjort) så langt i turneringen.

Vi følger dagens kamper i Oslo og gir deg oppdateringer underveis.