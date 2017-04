Fikk besøk av Per Verner

Tradisjonen tro gjennomførte Nesseguttens Gutter 2004-årgang (G13) sin årlige kick-off fredag til lørdag.

Kickoffen ble gjennomført på Nesset samfunnshus og 20 gutter deltok.

Arrangementet har mest fokus på å bygge lagfølelse og samhold, og denne helga er dette langt viktigere enn resultater.

Fredagens program var lett trening og spillermøte med besøk av LFKs Per Verner Rønning.

Midtsopperen skadet ankelen i generalprøven mot Ranheim og kunne derfor ikke spille serieåpningen mot Ull/Kisa.

Derfor var det sikkert hyggelig for de unge fotballspillerne på Nesset at han tok seg tid til et besøk.

Samhold

Rønning ble intervjuet foran spillergruppa, og fortalte litt om det han syntes de skulle ha fokus på , og hva de burde trene på fremover.

- Ha fokus på godt samhold i spillergruppa, og tren på kjernemuskelaturen, var gode råd fra forsvarskjempen.

Kvelden for øvrig var tacokveldsmat og fotballfilmen om brasilianske Pelè. Her var det mange tips å få.

Miniturnering

Overnatting på huset er populært, og som tidligere år gikk dette smertefritt.

Lørdag startet med felles frokost , opprydding og klargjøring til kamper.

Sverre og Skogn var denne gang invitert til miniturnering, og til sammen ca 55 spillere på 5 lag gjennomførte til sammen 16 kamper i løpet av lørdag formiddag.

Alt i alt ble dette en fin gjennomføring, før serien sparkes i gang rett over påske.