Nyborg reddet uavgjort

Ullensaker/Kisa 2-2 Levanger FK Vi fulgte kampen direkte Innherred fulgte serieåpningen i OBOS-ligaen direkte.

(Ull/Kisa 2-2 Levanger): Søndag kveld gikk serieåpningen i OBOS-ligaen av stabelen for Levanger FK. De hvitkledde fra Innherred tok turen til Jessheim for å spille mot Ull/Kisa. Det ble en jevnspilt kamp som endte med et ok resultat for dem.

Stene-scoring

Den første omgangen var jevnspilt. Begge lag hadde sine muligheter, men det var Levanger-leiren som kunne smile når lagene gikk inn til pause.

Etter tjueto minutter satte Ola Rygg kjapt i gang og fant Aniekpeno Udoh. Sistnevnte satte fart og holdt på ballen helt til Robert Stene ristet av seg markeringen. Den tidligere Ranheim-spissen vendte bort to spillere før han satte ballen i lengste hjørne bak vertenes sisteskanse.

Utover omgangen hadde Ull/Kisa et par flere avslutninger enn LFK, men de klarte ikke å omsette noen av dem. Hjemmelaget ropte også på straffespark da Nordberg mistet ballen til Aalbu og sistnevnte satte fart mot mål men ble stoppet av Nordberg ved en tøff takling. Det ble dog aldri dømt noe straffespark, og dermed sto det 0-1 i favør laget fra Innherred da dommeren blåste av den første halvdelen.

Sjansesløseri

LFK vartet opp med en bra andreomgang spillemessig, men de slet med å omsette sjansene sine.

Ull/Kisa utlignet da Levanger aldri klarte å klarere ballen unna i en situasjon. Til slutt headet Horenus Taddese ballen i beina på Sverre Martin Torp. Han spilte en stikker gjennom til Andreas Aalbu som satte ballen i mål bak Rygg. Dermed sørget Ull/Kisa-spissen for balanse i regnskapet.

Gjestene hadde flere muligheter til å avgjøre kampen, men de klarte ikke å få ballen i mål. Mot tampen av kampen skjedde det som ikke skulle skje.

Hjemmelaget vartet opp med et flott angrep, og Niklas Sandberg stanget ballen i mål etter et godt innlegg. Erik Tønne hang ikke med, og dermed var snuoperasjonen et faktum.

Nyborg utlignet

To minutter på overtid dukket imidlertid innbytter og debutant Nyborg opp. Nordberg headet et innlegg ned til ham, og debutanten fikk en enkel jobb da han satte ballen i mål.

Ett minutt etterpå blåste dommeren av kampen, og LFK tar med seg ett poeng hjem til Innherred.

Neste kamp for LFK er hjemme mot Sandnes Ulf 9. april klokken 17:00.

Slik spilte lagene:

Levanger startet med følgende elleve spillere: Rygg; A. Wrele (Strand 86'), Voll, Nordberg, Tønne; Sørmo, Taddese, Lopez, Astvald (Nyborg 71'); Udoh (Aamodt 46'), Stene.

Ull/Kisa benyttet seg av disse spillerne: Hagerup; Amundsen, Abshir, Troudart, Dragsnes; Aas (Rosenkilde 89'), Jørstad (Sandberg 67'), Torp; Ødemarksbakken, Aalbu, Langås (Solberg, 75').