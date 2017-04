Lokaloppgjør endte med seier til Verdal

Onsdag kveld var det duket for lokaloppgjør mellom Verdal og Vuku på Coop Arena.

Både Verdal og Vuku kvalifiserte seg videre fra den første runden i Norgesmesterskapet, og onsdag møttes naboene til dyst for å kjempe om den ene billetten til første ordinære runde i cupen.

For to år siden vant Vuku mot Verdal i NM, og det førte til at Rosenborg kom på besøk. Den gangen var Verdal favoritter, og det stemplet fikk laget også i år. Vukus hovedtrener, Paul Helge Sagøy, sa i forrige uke til Innherred at han egentlig håpet på en annen motstander.

- Men vi slår dem gjerne ut av cupen nok en gang, slik vi gjorde sist da vi møttes i NM. Det er aldri noe problem å mobilisere og motivere foran et lokaloppgjør som dette, sa Sagøy.

Flere skader

Slik ble det derimot ikke. Første omgang var preget av mye blåsing fra dommeren og heller ingen store sjanser. Det var også en omgang med flere skader, da både Kristian Wiggen Dragsten og Erik Skeie fra Verdal fikk hver sin vridning i kneet.

- Det var det som var det negative med kampen, og det kan se ut som Dragsten har fått et strekt leddbånd, sier Verdal-trener Nils Petter Austad til Innherred.no etter kampen.

Kveldens første mål kom fra Verdals kaptein Hans Kristian Nordvoll etter 36 minutter.

Rødt kort til Verdal

Også i andre omgang hadde Verdal overtaket, med flest sjanser på Vukus banehalvdel. Verdal-spiller Thomas Almli fikk rødt kort etter en stygg takling, hvor han traff motspilleren i leggen.

Vil møte Levanger

Kveldens siste mål kom fra Verdal og Elias McKellar, og kampen endte 2-0 til hjemmelaget.

- Vi er fornøyd med resultatet og gjennomføringen. Vi har god kontroll defansivt og Vuku skaper nesten ingen sjanser i løpet av kampen. Det er dessuten greit oppmøte fra publikum så tidlig i april, selv med litt dårlig vær, sier Austad.

Verdal stakk dermed av med billetten til første runde i Norgesmesterskapet, og Austad er klar i sin tale når han sier hvem de vil møte der.

- Levanger. Jeg tror vi får møte dem også. Det hadde vært en kamp med interesse, sier han.